Турция задержала российское судно с украденным украинским зерном

Посол Украины в Турции заявил в воскресенье, что российское грузовое судно, перевозившее украденное в Украине зерно, было задержано турецкими таможенными органами.

«У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — заявил посол Василий Боднар в эфире украинского национального телевидения.

Боднар сказал, что встреча следователей решит судьбу корабля в понедельник.

В пятницу сообщалось, что Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом, перевозившее украинское зерно из оккупированного Россией порта Бердянск.

Представитель министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную от морской администрации страны, сообщил, что судно «Жибек Жолы» дедвейтом 7146 тонн погрузило первую партию украинского зерна в количестве около 4500 тонн из Бердянска.

Боднар заявил в начале июня, что турецкие покупатели были среди тех, кто получил зерно, которое Россия украла в Украине, добавив, что он обратился за помощью к Турции в выявлении и поимке лиц, ответственных за поставки.

Две недели назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара расследует обвинения в краже Россией украинского зерна и не позволит ввозить такое зерно в страну.

Чавушоглу, по-видимому, отрицает утверждения Украины о поставках украденных партий зерна в Турцию, заявив, что Анкара еще не видела таких случаев и уведомляла Киев о результатах каждого расследования.

В письме от 30 июня в Минюст Турции Генеральная прокуратура Украины заявляет, что «Жибек Жолы» был причастен к "незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялся в Карасу, Турция, с 7000 тоннами груза, что является больше официально указанной нагрузки".

Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебной экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна», — говорится в письме турецким властям.

Российский гауляйтер в оккупированных Россией районах Запорожской области Украины заявил в четверг, что после нескольких месяцев простоя первое грузовое судно покинуло порт Бердянск. Видимо это и есть "Жибек Жолы".

Казахстанская компания KTZ Express подтвердила Reuteurs, что судно «Жибек Жолы» принадлежит компании, но сообщило, что оно было взято на условиях бербоут-чартера российской компанией Green-Line, которая не внесена в санкционные списки.

В KTZ Express добавили, что консультируются с вовлеченными сторонами и будут соблюдать все санкции и ограничения.