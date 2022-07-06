Алжир отмечает 60 лет независимости

Во вторник Алжир отметил 60-летие независимости от Франции общенациональными церемониями, помилованием 14 000 заключенных и первым за многие годы военным парадом.

Эти события приурочены к годовщине официального провозглашения независимости страны 5 июля 1962 года, поставившего точку в жестокой семилетней войне, которая положила конец 132 годам колониального господства.

Война, унесшая жизни не менее 1,5 млн человек, остается точкой напряженности в отношениях между Алжиром и Францией.

«День славы новой эры» — официальный лозунг праздника, который включает в себя концерты, спортивные мероприятия, лекции и фотовыставки, посвященные ужасам войны.

На улицах городов вывешивают алжирские флаги и портреты героев войны, а из динамиков на площадях звучат патриотические песни.

Бывший президент Абдельазиз Бутефлика отказался от проведения военных парадов, но его преемник, президент Абдельмаджид Теббун, возродил традицию военных парадов в этом году.

Военная демонстрация силы проходит на фоне растущей напряженности между Алжиром и Марокко из-за спорного региона Западной Сахары.

Ожидается, что Теббун выступит на консультации с политическими лидерами, которые он проводил в последние месяцы.

Правда, на консультации не были приглашены деятели оппозиции и участники продемократических протестов 2019 года, которые помогли свергнуть Бутефлику.

В понедельник президент подписал указы о помиловании тысяч заключенных. Он приказывает освободить заключенных, испытывающих проблемы со здоровьем, либо же смягчить им приговор.

Пока не ясно, будут ли среди освобожденных политзаключенные, в том числе причастные к протестному движению «Хирак».

В юбилейных мероприятиях принимают участие и иностранные гости, в том числе президент Палестины Махмуд Аббас , лидер ХАМАС и президенты Туниса, Нигера, Конго и Эфиопии.

Мы же поздравляем народ Алжира с юбилеем независимости и желаем этой прекрасной стране процветания и благополучия.