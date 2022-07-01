Украина готовится признать геноцид черкесов

Учредитель межфракционной депутатской группы в украинской Верховной Раде "За свободный Кавказ" Алексей Гончаренко подал в украинский парламент проект постановления о признании геноцида черкесского (адыгейского) народа в ходе Кавказской войны 1763 – 1864 годов.

В своем аккаунте в фейсбуке Гончаренко заявил, что Кавказская война привела к гибели или изгнанию 90% черкесов, а их земли заселили представители других народов. "Признав геноцидом насильное выселение и уничтожение этого народа, мы сможем почтить его память. А также победить их убийц", – подчеркнул депутат.

Ранее на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы тот же Алексей Гончаренко призвал освободить народы Северного Кавказа. по словам депутата Россия продолжает имперскую политику в регионе – как в XIX и XX веках.

Украина может стать второй страной в мире, официально признавшей геноцид черкесов. Еще в 2011 году это сделал парламент Грузии.

Периодически о геноциде черкесов говорят и в других странах. К примеру, в 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган почтил память депортации словами: "Я разделяю боль наших черкесских братьев и еще раз желаю Божьей милости тем, кто погиб".

Напомним, что по оценкам российского историка Адольфа Берже, к 1864 году в результате действий российской армии в ходе Кавказской войны на своей родине смогли остаться лишь около 10%, или 80 тысяч черкесов. Остальные 400 тысяч человек были убиты, еще около полумиллиона – изгнаны. По данным Черкесского научно-исследовательского института Мюнхена, при переселении в Турцию живыми ее достигли 260 тысяч человек – выжили лишь 180 тысяч из них. Черкесы погибали не только в результате сражений – тактика российских войск заключалась в том числе в лишении горцев воды и сжигании их полей.