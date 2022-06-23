Письмо от мусульман из ИК №26 Самарской области

Письмо от мусульман, содержащихся в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. Редакция «Голос Ислама» публикует письмо в оригинале:

С 13 по 20 июня в управлении ФСИН по Самарской области гостила комиссия из Москвы включая представителя областной прокуратуры. Комиссия побывала практически во всех исправительных учереждениях области где выявило множество правонарушений, но благополучно объехала ИК-26 в котором содержится 10 политзаключенных и куда массово свозят мусульман представляющих Северный Кавказ.

За последнее время под непосредственным руководством ВРИО начальника колонии Храмова Д.А. в отношении мусульман России произошли следующие нарушения основанные на религиозной нетерпимости и предвзятости:

1. Так в начале апреля с началом священного для мусульман месяца Рамадан одного из осужденных по статье 205 чеченца по национальности сотрудники администрации пытались переложить по соседству с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации так называемыми "петухами". По счастливой случайности в тот день в лагере был представитель управления Салимов после разговоров мусульман с кототорым ситуация поставлена на паузу.

2. Другой мусульманин провел 20 дней поста в изоляторе, без возможности поесть горячую еду во время разговления.

3. Из списка дополнительной передачи на месяц Рамадан видимо с заботой о единоверцах "мусульманина" оперативного отдела Каставого Р. А. были вычеркнуты кавказцы и политзаключенные. Ведь холодная баланда вкуснее и полезнее вольной еды.

4. В мае месяце с одобрения Храмова Д.А. вновь прибывший в лагерь кабардинец стал выполнять обязанности обслуживающего персонала. Вопрос о его трудоустройстве и переводе в рабочий отряд стал актуальным лишь после назревшего конфликта который Храмов сам же и спровоцировал, но скинул вину на дагестанцев 205ников. В результате двое из них были выдворены в шизо.

5. Выше упомянутый старший оперуполномоченный майор Каставов забыв все нормы приличия включил чеченцу записанный таксофонный разговор дагестанца со своей женой.

6. В ожидании приезда московской комиссии администрация просила всез осужденных не поднимать шум. Но как только Москва уехала Храмов почувствовав безнаказанность закрыл в шизо сразу нескольких мусульман.

Превышая свои должностные полномочия администрация не брезгует использовать грязные методы против мусульман далеко выходящие за рамки человеческой морали.