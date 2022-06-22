В парламент Австралии впервые попала женщина в хиджабе

Австралийка Фатима Пейман готовится занять свое место в Сенате страны в июле, а также место в истории как первая женщина, надевшая хиджаб в австралийском парламенте.

27-летняя австралийка-мусульманка, ставшая в понедельник новым сенатором лейбористской партии от Западной Австралии, говорит, что будет носить хиджаб с гордостью.

"Я хочу сделать ношение хиджаба нормальным явлением", — говорит Пейман в интервью Guardian Australia.

"Я надеюсь вдохновить многих других молодых австралийцев на мысль, что только потому, что вы верите в Бога или просто потому, что вы выглядите по-другому, это не должно мешать вам участвовать в таком важном институте."

«Вы не можете быть тем, чего не видите, и если этот [парламент] не отражает мнение широкой австралийской общественности, то как вы можете быть полностью уверены, что они могут слышать ваш голос и быть вашим голосом у власти?»

Пейман было всего пять лет, когда она бежала из Афганистана со своей семьей в поисках убежища от талибов, которые напали на семью, потому что ее дед был членом афганского парламента.

Из Пакистана ее отец, Абдуль-Вакиль Пайман, отправился на лодке в Австралию, «в поисках лучшей жизни для своих детей».

Три года спустя Фатима, ее мать, братья и сестры присоединились к отцу в Перте, где он работал на трех работах — кухонным работником, охранником и таксистом. Ее мать занималась бизнесом, предоставляя уроки вождения.

Пейман говорит, что ее отец «всегда говорил о политике» после обеда, надеясь, что однажды она вернется в Афганистан, чтобы быть избранной в парламент его родины.

«Он никогда не задумывался о том, что однажды его дочь сможет баллотироваться в Сенат Австралии», — говорит она.

После того, как ее отец умер от лейкемии в 2018 году, Пейман стала политической активисткой, присоединившись к Объединенному профсоюзу рабочих в качестве организатора.

«Когда я вступила в профсоюз, я обнаружила, что у рабочих есть ресурсы для борьбы за более высокую заработную плату, оплату и условия, которых мой отец не имел или не понимал», — говорит она.

«Размышляя о том, как усердно он боролся за нас и скольким он пожертвовал ради нас, я не могу допустить, чтобы его жертвы были напрасными, и я действительно хочу защищать таких рабочих, как он, которые на самом деле просто пытаются свести концы с концами и добиться лучшей жизни для своих семей».

В общем, пока что Австралия и различные мигрантские организации празднуют победу разнообразия и мультикультурализма, отмечая афганско-мусульманскую идентичность Фатимы Пейман. Однако, есть ли тут что праздновать?

Сама Пейман говорит, что ее идентичность всегда будет «австралийка прежде всего». Она отмечает, что она по-прежнему поражена тем, как быстро она приняла свою новую страну после приезда в восьмилетнем возрасте.

«Да, я первая женщина в хиджабе в парламенте, но именно мои лейбористские ценности привели меня сюда», — говорит она.

"Прежде чем быть афганкой, или мигрантом, или мусульманкой, я - сенатор от австралийских лейбористов, и я действительно хочу это подчеркнуть. Я считаю, что каждый человек заслуживает справедливых условий в жизни, несмотря на то, откуда он родом и во что верит, его сексуальную ориентацию, возраст или способности."

Пейман верит в то, что новое лейбористское правительство сделает больше для улучшения обращения с мигрантами и беженцами в Австралии. Она также хочет привлечь внимание к вопросам стоимости жизни, ухода за детьми, изменения климата и другим проблемам, затрагивающим молодые семьи. Иными словами, перед нами австралийская Ильхан Омар.

Соответственно, у некоторых наблюдателей возникает логичный вопрос - в чем же тогда цель «представительства» меньшинств? Единственная возможность для этих самых меньшинств быть представленными в парламенте это задвинуть свои религиозную идентичность и этническое происхождение даже не на второе место, а куда то вообще в пыльный угол. При этом на первое место выходит даже не столько гражданственность и верность новой Родине, сколько преданность конкретной политической силе, как правило левой ориентации. В данном случае это австралийские лейбористы. И таким как Фатима Пейман либо Ильхан Омар приходится особенно из кожи вон лезть, чтобы доказывать, что они прежде всего левые активистки, а не засланные агенты исламистского подполья (как это часто воображают правые).