Враги Турции в Сирии объединяют усилия

В прошлом месяце несколько сирийских групп и батальонов различной принадлежности усилили координацию в преддверии ожидаемой турецкой операции на севере Сирии, согласно материалу на Al-Monitor.

Разрозненные сирийские группировки создали совместный оперативный штаб, так называемая «Северная молния», расположенный на российской базе в деревне Хардатнин в северной части Алеппо, сообщает Bas News.

Согласно источникам, цитируемым в отчете, в оперативный штаб входят Отряды народной самообороны (YPG); батальон, связанный с проиранской группой Фатемиюн; батальон, связанный с ливанским шиитским движением «Хизбалла»; проиранские группы из городов Нубл и Аль-Захраа; формирования сирийского режима из городов Абна-ас-Сахель, Хайян, Харайтан, Анадан и Масакан; и бригады БААС.

Оперативный штаб предназначен для управления военным полем в этом районе, а также для координации и обеспечения линий отвода и снабжения YPG в случае турецкого нападения

В этом контексте высокопоставленный военный источник из Сирийских демократических сил (СДС) сказал Al-Monitor на условиях анонимности: «Иран — вот тот, кто сформировал оперативный штаб, оказывая давление на режим и Россию, а также через иранских лидеров на силы РПК, которые присутствуют на северо-востоке Сирии. Таким образом, Иран стремится защитить населенные шиитами города Нубл и Аз-Захраа, расположенные недалеко от линий соприкосновения с районами, контролируемыми протурецкой оппозицией. Эта линия окажется под угрозой, если оппозиция возьмет под контроль новые районы после турецкого вторжения».

Он добавил: «Встречи продолжаются с тех пор, как президент Турции объявил о подготовке к началу военной операции в Сирии. Лидеры РПК в Кандиле начали проводить встречи с лидерами СДС, чтобы оказать на них давление и позволить режиму и иранским силам войти в их зоны контроля для сдерживания оппозиции и турецких сил. Это одна из причин, по которой лидеры СДС заявили, что мы будем сражаться вместе с режимом, если Турция нападет».

Анас Шавах, исследователь Центра исследований Джусур, сказал, что его источники также указывают на наличие оперативной комнаты, добавив, что иранские ополченцы в первую очередь сосредоточены на защите Нубула и Захры в случае, если Турция начнет военную битву.

«Отряды народной самообороны вынуждены сотрудничать с Дамаском и его покровителями, будь то Иран, Россия или «Хизбалла». Все считают, что турецкое вторжение может стать постоянным, угрожая территориальной целостности Сирии и этнической чистке курдов», — заявил Al-Monitor Джошуа Лэндис, заведующий кафедрой ближневосточных исследований в Университете Оклахомы. «Это также подчеркивает, что курды северной Сирии предпочитают правительство Дамаска Анкаре. Асад не может управлять северной Сирией без курдов, а курды не могут защитить себя, не работая с Дамаском».

Рич Аутзен, который был старшим советником бывшего посланника США в Сирии Джеймса Джеффри [во времена администрации Трампа], подтвердил, что: «Тактический союз YPG, режима и Ирана к западу от Евфрата вряд ли нов. Он восходит как минимум к 2016 году, [когда] YPG атаковали последние линии снабжения оппозиции в Алеппо, чтобы решить свою судьбу».

Вся эта кооперация происходит в свете растущих угроз Турции начать военную операцию против района, контролируемого СДС, на северо-востоке Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая объявил о готовности Анкары оттеснить СДС на 30 километров от своих границ и создать буферную зону с целью возвращения сирийских беженцев из Турции в район на севере Сирии.

Между тем Анкара по-прежнему угрожает провести операцию без указания даты в сочетании с маневрами, военными учениями и подкреплением турецких и оппозиционных сил в окрестностях Алеппо.

Файез аль-Асмар, военный аналитик и стратегический эксперт, а также полковник-дезертир сирийского режима, проживающий в Турции, сказал Al-Monitor: "Русские используют турецкие угрозы, чтобы оказать давление на СДС, чтобы они передали свои зоны контроля в Таль-Рифаате и Манбидже режиму, прежде чем потерять их, как это произошло в ходе операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира», в результате которых турецкая армия взяла под свой контроль города Африн, Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Россия стремится контролировать эти районы, чтобы оказывать давление на районы, контролируемые оппозицией, и удерживать турецкие силы вдали от Нубла и Аль-Захры".

Абдулазиз аль-Халифа, корреспондент оппозиционного информационного агентства "Балади" на северо-востоке Сирии, сказал: "Россия стремится собрать всех иранских ополченцев и союзные силы, связанные с режимом, в одной оперативной комнате, чтобы контролировать их передвижения и использовать их против Турции."

Реджеп Тайип Эрдоган обратился 1 июня 2022 года к своей партии, заявив, что «мы вступаем в новую фазу нашего решения о создании 30-километровой безопасной зоны вдоль наших южных границ. Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов. После этого , мы будем постепенно делать то же самое в других областях. И мы увидим, кто поддерживает законные меры безопасности Турции, а кто пытается им помешать».