Марокканский боец ВСУ приговорен к смертной казни

Так называемый верховный суд самопровозглашённой "ДНР" (которая после недавних перестановок в своем правительстве стала еще больше напоминать российскую колониальную администрацию) вынес решение относительно трех пленных иностранцев, воевавших за Украину на Донбассе. Разумеется, российские шовинисты приговорили их к смертной казни.

Все трое признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. По "законам ДНР" (они почти полностью списаны с российских, но с добавлением смертной казни), двое британцев - Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Брагим Саадун должны быть расстреляны. У них есть месяц на обжалование "приговора". Все это театральное судилище в Донецке длилось всего два дня. В случае успеха обжалования смертная казнь может быть заменена 25 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.

Ранее, в апреле, российский пропагандистский телеканал "Россия 1" показал видеозапись, на которой пленные Пиннер и Аслин признавали свою вину и обращались к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой содействовать обмену их и других военнопленных на украинского прокремлевского политика Виктора Медведчука, арестованного в Киеве.