Марокканский боец ВСУ приговорен к смертной казни

Так называемый верховный суд самопровозглашённой "ДНР" (которая после недавних перестановок в своем правительстве стала еще больше напоминать российскую колониальную администрацию) вынес решение относительно трех пленных иностранцев, воевавших за Украину на Донбассе. Разумеется, российские шовинисты приговорили их к смертной казни.
Все трое признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. По "законам ДНР" (они почти полностью списаны с российских, но с добавлением смертной казни), двое британцев - Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Брагим Саадун должны быть расстреляны. У них есть месяц на обжалование "приговора". Все это театральное судилище в Донецке длилось всего два дня. В случае успеха обжалования смертная казнь может быть заменена 25 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.
Ранее, в апреле, российский пропагандистский телеканал "Россия 1" показал видеозапись, на которой пленные Пиннер и Аслин признавали свою вину и обращались к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой содействовать обмену их и других военнопленных на украинского прокремлевского политика Виктора Медведчука, арестованного в Киеве.
Родственники иностранцев полагают, что это интервью они дали под давлением. Также они отмечают, что их родные служили в ВСУ официально, по контракту, и не могут считаться наемниками.
Член британского парламента от тори Роберт Дженрик назвал суд над иностранными военнослужащими "возмутительным нарушением международного законодательства". По его словам, он ожидал в ближайшее время обмена военнопленными, но "российские власти решили устроить над ними показательный процесс, что совершенно позорно".
Реакция марокканского правительства пока не известна. На данный момент ни плен Брагима Саадуна ни даже смертный приговор не вызвали какого-либо заявления от властей королевства (в отличие от Британии).
К слову, Дмитрий Песков уже сообщил, что обжалование приговора со стороны Британии будет фактическим признанием ДНР. Как будто переговоры с террористами означают признание "террористической" организации.