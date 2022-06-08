Марокканцу, воевавшему в ВСУ, грозит смертная казнь в ДНР

В так называемой "ДНР" начался процесс над иностранцами, принимавшими участие в военных действиях в рядах украинской армии.

На скамье подсудимых – подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. В так называемой "ДНР" их обвиняют в наемничестве, военных могут казнить.

В судебном заседании заявлены пять свидетелей, никто из них на заседание не явился, передает агентство. Трое из них сейчас находятся в следственном изоляторе в Таганроге, причина неявки двух остальных неизвестна, следует из видео, предоставленного пресс-службой суда.

"Медиазона" писала, что трое пленных официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет. По данным издания, подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой и остался жить в стране, а в 2018 году принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. В 2018 году, как и Эслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в 36-й бригаде морской пехоты.

21-летний подданный Марокко Брагим Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе, рассказал его адвокат Дмитрий Ершов. По его словам, Саадун не смог найти работу или поступить в университет в Марокко, поэтому в 2019 году решил переехать в Украину. Семья купила ему билет за 100 долларов до Полтавы.

Защитник утверждает, что молодой человек год учил русский на языковых курсах, а потом поступил на факультет аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Однако в итоге он бросил учебу, в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и, по словам Ершова, по рекомендации британца Эслина попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

22 мая о нем рассказал корреспондент «России-24» Александр Сладков. По его данным, отец Брагима — «высокопоставленный военный из Марокко». «Я никого не убивал, поэтому я думаю, что ситуация не будет сложной. Посмотрим, дальше никто не знает», — сказал в интервью молодой человек.

На вопрос, понимал ли он, что, заключая контракт, становится "наемником", который будет воевать с другими странами, Саадун ответил утвердительно, добавив от себя, что «хотел получить боевой опыт».

Вначале его определили водителем машины реактивной артиллерии, но британец Аслин помог ему стать минометчиком. Курс молодого бойца занял три месяца, после чего — в феврале—марте этого года — молодой человек оказался в селе Павлополе Донецкой области, где располагалась батарея 120-мм минометов.

Марокканец, по его словам, наблюдал в том числе с использованием тепловизора за противником, а потом передавал данные корректировщику.

В конце февраля подразделение, в котором служил марокканец, было передислоцировано на завод имени Ильича в Мариуполь. Там он в основном охранял территорию и следил за перемещением противника.

30 апреля т.н. "генпрокуратура ДНР" сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о насильственном захвате власти группой лиц (часть 2 статьи 34, статья 323 УК) и наемничестве (статья 430 УК) против Эслина, Пиннера и Саадуна. По версии следствия, военные, «действуя в составе ВСУ в качестве наемников, принимали участие в подготовке и ведении боевых действий» против ДНР.

Тут отметим наконец тот факт, что российская пропаганда утверждает, будто все эти люди должны быть осуждены за "наемничество". В связи с этим эксперт Евразийского аналитического клуба, автор работ по проблематике частных военных компаний Александра Егорова отмечает, что воюющий иностранец не обязательно считается наёмником: «Ведь во многих странах — в том числе и в России — закон допускает службу иностранцев в составе Вооруженных Сил, хотя и с большими ограничениями». Российский Уголовный Кодекс считает наемником «лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей».

Саадуна защищает московский адвокат Дмитрий Ершов, Пиннера — Игорь Вагин. Ершов в интервью «Ленте.ру» называет обоих иностранцев «наемниками».

«Коммерсант» 27 апреля представил Ершова и Вагина как «первых и пока единственных российских адвокатов, которые работают в ДНР и ЛНР». «Медиазоне» не удалось найти более ранних упоминаний о деятельности этих адвокатов. Игорь Вагин фигурирует в заметке «Адвокатской газеты» об обжаловании обыска по делу его сына.

27 мая, спустя месяц после возбуждения дела, представитель "генпрокуратуры ДНР" Виктор Гаврилов отчитался о завершении расследования против Пиннера, Саадуна и Хилла. 5 июня стало известно, что дело Эслина также направлено в суд.

Глава "комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР" Елена Шишкина 1 июня сказала, что Пиннер, Хилл и Саадун «действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи».

Согласно уголовному кодексу "ДНР", по 323-й статье может грозить смертная казнь, если преступление совершено в военное время. Максимальное наказание для военных, обвиненных в участии в войне в качестве наемников, составляет семь лет колонии.

Гаврилов напомнил, что «к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь».