Тунисская "Ан-Нахда" 41 год в борьбе. Чему поучиться российским мусульманам?

На днях в Тунисе прошел съезд партии "Ан-Нахда", приуроченный к 41-летней годовщине ее создания.

При том, что относительно недавно партия сама была у власти, а потом находилась в почтенной парламентской оппозиции, съезд прошел в полуподпольных условиях на южной периферии страны - в городе Сфакс. А 80-летний (!) лидер партии Рашид Ганнуши (на фото в центре) призвал к продолжению сопротивления государственному перевороту, произошедшему в Тунисе в конце прошлого года (https://golosislama.com/news.php?id=40135).

Чтобы оценить масштаб личности и события, давайте вспомним основные вехи биографии и этого человека, и этой партии.

Ганнуши родился в 1941 году, то есть, в другой исторической эпохе. Отучился в медресе Зейтуна, университете Аль-Азхар и на кафедре шариата Дамасского университета. Получив шариатское образование, затем защитил диссертацию по философии в Сорбоне.

Переосмыслив идеи ведущих мыслителей Исламского возрождения своего времени, выработал его тунисскую версию, которая легла в основу партии "Ан-Нахда", созданной в 1981 году. Практически сразу после этого был арестован вместе с соратниками тунисской военной диктатурой. Выпущен в 1984 году, но снова арестован в 1987-м. Был приговорен к пожизненному заключению, которое через год было заменено высылкой из страны. С тех пор находился в эмиграции вплоть до 2011 года, вернувшись в Тунис только после революции 2011 года.

Под его руководством партия победила на состоявшихся в 2011 году свободных выборах, но не стал занимать государственных должностей, выдвинув вместо себя в премьеры другого представителя партии. В 2014 году, проиграв выборы партия не стала цепляться за власть и ушла в оппозицию. В 2019-м снова добилась успеха на выборах, после чего Ганнуши стал спикером парламента. В 2021 году не смирился с присвоением неконституционных полномочий президентом Каисом Саидом и призвал к бессрочному сопротивлению его перевороту.

И к содержанию идей, и к тактике "Ан-Нахды" в исламском лагере было и есть много претензий, часть из которых озвучивали и мы. Но сейчас речь о другом.

Просто посмотрите, как сдулись в России многие пионеры исламского движения времен Перестройки и 90-х. Хотя эти люди в своем большинстве ни сидели, ни находились в вынужденной эмиграции как Ганнуши, однако, когда с приходом Путина и укреплением его власти перед ними встал выбор, либо отправиться туда, сохранив верность своим идеалам, либо же смириться с тиранией и встать ей на службу, они почти все выбрали второе. И до сих пор убеждают себя и других, что иначе было нельзя.

Можно, и этому учит пример Ганнуши. Ведь пройдя как через тюрьмы, так и через длительную эмиграцию, он бы спокойно мог довольствоваться местом в новой системе при новых обладателях силы, которые могли предложить ему какие-то должность и позиции в обмен на принятие их власти. Но вместо этого он выбрал путь сопротивления и продолжает его - в свои-то 80 лет!

Просто вдумайтесь, что это человек, который на порядок старше Путина, и при этом он не работал в прежней диктатуре и не таскал чемоданы для сменившей ее власти, а потом случайно получив ее уже не выпускал из своих рук. Вместо этого он боролся и с диктатурой, и на честных выборах после ее падения, а потом, после чередования власти и оппозиции перешел в сопротивление к новой диктатуре.

Вот такими по своим морально-политическим качествам и должны быть политические лидеры мусульманских обществ, чтобы они служили их интересам, а не тиранам и колонизаторам. Поэтому давайте стремиться искать и выдвигать из своих рядов такирх лидеров.