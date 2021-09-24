Рашид Ганнуши призывает к ненасильственному сопротивлению в Тунисе

Спикер парламента Туниса и лидер партии Ан-Нахда Рашид Ганнуши призвал в четверг к «мирной борьбе» против возврата к «абсолютному единоличному правлению», на следующий день после того, как президент Кайс Сайед предпринял шаги к правлению посредством указов.

«Альтернативы борьбе больше нет, естественно, мирной борьбе», - заявил Ганнуши в интервью AFP.

Как мы сообщали вчера, Сайед в среду объявил указы, усиливающие полномочия его должности за счет правительства и парламента.

Четыре партии и крупнейший профсоюз страны в четверг выразили глубокое недовольство действиями Сайеда.

Партии Ат-Тайяр, Аль-Джухмури, Акиф и Иттаколь заявили в совместной декларации, что Сайед утратил свою легитимность и что его шаг закрепил абсолютную монополию на власть.

Ганнуши назвал президентское решение «шагом назад к абсолютному единоличному правлению» через десять лет после революции 2011 года в Тунисе.

«Мы призываем людей принять участие в мирных действиях, чтобы противостоять диктатуре и вернуть Тунис на путь демократии», - сказал он.

Новые положения вступили в силу почти через два месяца после того, как Сайед уволил поддерживаемое Нахдой правительство Хашима Машиши и приостановил работу парламента, представив себя в качестве окончательного толкователя конституции.

Ан-Нахда, крупнейшая партия в разделенном законодательном органе, осудила действия 25 июля как «государственный переворот» и нарушение конституции страны, с трудом завоеванной в 2014 году.

В то время как некоторые тунисцы поддержали действия Сайеда из-за разочарования в политической системе, другие видели в них неудачу для единственной демократии, возникшей в результате восстаний «Арабской весны».

80-летний Ганнуши простоял 12 часов лагерем перед зданием парламента Туниса после захвата власти Сайедом.

«Сейчас ситуация хуже, чем была до 25 июля», - сказал он в интервью в четверг.

До этого «не было ни арестов за сообщения в блогах, ни тысяч тунисцев, которым запретили выезд из страны».

«Президент вернулся в дореволюционный период», - сказал Ганнучи.

Он сказал, что его партия готова работать со всеми сторонами для восстановления демократии в Тунисе

После революции 2011 года Тунис пережил годы политического застоя - непрочные коалиции и недолговечные правительства оказались неспособными разрешить острые социальные и экономические кризисы.

Выборы в 2019 году привели к еще одному раздробленному парламенту, который снова позволил партии Нахда доминировать в правительстве.

Возникший в результате законодательный тупик помог лишь ухудшил ситуацию в стране, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.

Спикер парламента Туниса и лидер партии Ан-Нахда Рашид Ганнуши призвал в четверг к «мирной борьбе» против возврата к «абсолютному единоличному правлению», на следующий день после того, как президент Кайс Сайед предпринял шаги к правлению посредством указов.

«Альтернативы борьбе больше нет, естественно, мирной борьбе», - заявил Ганнуши в интервью AFP.

Как мы сообщали вчера, Сайед в среду объявил указы, усиливающие полномочия его должности за счет правительства и парламента.

Четыре партии и крупнейший профсоюз страны в четверг выразили глубокое недовольство действиями Сайеда.

Партии Ат-Тайяр, Аль-Джухмури, Акиф и Иттаколь заявили в совместной декларации, что Сайед утратил свою легитимность и что его шаг закрепил абсолютную монополию на власть.

Ганнуши назвал президентское решение «шагом назад к абсолютному единоличному правлению» через десять лет после революции 2011 года в Тунисе.

«Мы призываем людей принять участие в мирных действиях, чтобы противостоять диктатуре и вернуть Тунис на путь демократии», - сказал он.

Новые положения вступили в силу почти через два месяца после того, как Сайед уволил поддерживаемое Нахдой правительство Хашима Машиши и приостановил работу парламента, представив себя в качестве окончательного толкователя конституции.

Ан-Нахда, крупнейшая партия в разделенном законодательном органе, осудила действия 25 июля как «государственный переворот» и нарушение конституции страны, с трудом завоеванной в 2014 году.

В то время как некоторые тунисцы поддержали действия Сайеда из-за разочарования в политической системе, другие видели в них неудачу для единственной демократии, возникшей в результате восстаний «Арабской весны».

80-летний Ганнуши простоял 12 часов лагерем перед зданием парламента Туниса после захвата власти Сайедом.

«Сейчас ситуация хуже, чем была до 25 июля», - сказал он в интервью в четверг.

До этого «не было ни арестов за сообщения в блогах, ни тысяч тунисцев, которым запретили выезд из страны».

«Президент вернулся в дореволюционный период», - сказал Ганнучи.

Он сказал, что его партия готова работать со всеми сторонами для восстановления демократии в Тунисе

После революции 2011 года Тунис пережил годы политического застоя - непрочные коалиции и недолговечные правительства оказались неспособными разрешить острые социальные и экономические кризисы.

Выборы в 2019 году привели к еще одному раздробленному парламенту, который снова позволил партии Нахда доминировать в правительстве.

Возникший в результате законодательный тупик помог лишь ухудшил ситуацию в стране, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.