Рашид Ганнуши призывает к ненасильственному сопротивлению в Тунисе

Спикер парламента Туниса и лидер партии Ан-Нахда Рашид Ганнуши призвал в четверг к «мирной борьбе» против возврата к «абсолютному единоличному правлению», на следующий день после того, как президент Кайс Сайед предпринял шаги к правлению посредством указов.
«Альтернативы борьбе больше нет, естественно, мирной борьбе», - заявил Ганнуши в интервью AFP.
Как мы сообщали вчера, Сайед в среду объявил указы, усиливающие полномочия его должности за счет правительства и парламента.
Четыре партии и крупнейший профсоюз страны в четверг выразили глубокое недовольство действиями Сайеда.
Партии Ат-Тайяр, Аль-Джухмури, Акиф и Иттаколь заявили в совместной декларации, что Сайед утратил свою легитимность и что его шаг закрепил абсолютную монополию на власть.
Ганнуши назвал президентское решение «шагом назад к абсолютному единоличному правлению» через десять лет после революции 2011 года в Тунисе.
«Мы призываем людей принять участие в мирных действиях, чтобы противостоять диктатуре и вернуть Тунис на путь демократии», - сказал он.
Новые положения вступили в силу почти через два месяца после того, как Сайед уволил поддерживаемое Нахдой правительство Хашима Машиши и приостановил работу парламента, представив себя в качестве окончательного толкователя конституции.
Ан-Нахда, крупнейшая партия в разделенном законодательном органе, осудила действия 25 июля как «государственный переворот» и нарушение конституции страны, с трудом завоеванной в 2014 году.
В то время как некоторые тунисцы поддержали действия Сайеда из-за разочарования в политической системе, другие видели в них неудачу для единственной демократии, возникшей в результате восстаний «Арабской весны».
80-летний Ганнуши простоял 12 часов лагерем перед зданием парламента Туниса после захвата власти Сайедом.
«Сейчас ситуация хуже, чем была до 25 июля», - сказал он в интервью в четверг.
До этого «не было ни арестов за сообщения в блогах, ни тысяч тунисцев, которым запретили выезд из страны».
«Президент вернулся в дореволюционный период», - сказал Ганнучи.
Он сказал, что его партия готова работать со всеми сторонами для восстановления демократии в Тунисе
После революции 2011 года Тунис пережил годы политического застоя - непрочные коалиции и недолговечные правительства оказались неспособными разрешить острые социальные и экономические кризисы.
Выборы в 2019 году привели к еще одному раздробленному парламенту, который снова позволил партии Нахда доминировать в правительстве.
Возникший в результате законодательный тупик помог лишь ухудшил ситуацию в стране, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.
Спикер парламента Туниса и лидер партии Ан-Нахда Рашид Ганнуши призвал в четверг к «мирной борьбе» против возврата к «абсолютному единоличному правлению», на следующий день после того, как президент Кайс Сайед предпринял шаги к правлению посредством указов.
«Альтернативы борьбе больше нет, естественно, мирной борьбе», - заявил Ганнуши в интервью AFP.
Как мы сообщали вчера, Сайед в среду объявил указы, усиливающие полномочия его должности за счет правительства и парламента.
Четыре партии и крупнейший профсоюз страны в четверг выразили глубокое недовольство действиями Сайеда.
Партии Ат-Тайяр, Аль-Джухмури, Акиф и Иттаколь заявили в совместной декларации, что Сайед утратил свою легитимность и что его шаг закрепил абсолютную монополию на власть.
Ганнуши назвал президентское решение «шагом назад к абсолютному единоличному правлению» через десять лет после революции 2011 года в Тунисе.
«Мы призываем людей принять участие в мирных действиях, чтобы противостоять диктатуре и вернуть Тунис на путь демократии», - сказал он.
Новые положения вступили в силу почти через два месяца после того, как Сайед уволил поддерживаемое Нахдой правительство Хашима Машиши и приостановил работу парламента, представив себя в качестве окончательного толкователя конституции.
Ан-Нахда, крупнейшая партия в разделенном законодательном органе, осудила действия 25 июля как «государственный переворот» и нарушение конституции страны, с трудом завоеванной в 2014 году.
В то время как некоторые тунисцы поддержали действия Сайеда из-за разочарования в политической системе, другие видели в них неудачу для единственной демократии, возникшей в результате восстаний «Арабской весны».
80-летний Ганнуши простоял 12 часов лагерем перед зданием парламента Туниса после захвата власти Сайедом.
«Сейчас ситуация хуже, чем была до 25 июля», - сказал он в интервью в четверг.
До этого «не было ни арестов за сообщения в блогах, ни тысяч тунисцев, которым запретили выезд из страны».
«Президент вернулся в дореволюционный период», - сказал Ганнучи.
Он сказал, что его партия готова работать со всеми сторонами для восстановления демократии в Тунисе
После революции 2011 года Тунис пережил годы политического застоя - непрочные коалиции и недолговечные правительства оказались неспособными разрешить острые социальные и экономические кризисы.
Выборы в 2019 году привели к еще одному раздробленному парламенту, который снова позволил партии Нахда доминировать в правительстве.
Возникший в результате законодательный тупик помог лишь ухудшил ситуацию в стране, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса.