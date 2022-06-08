Зачем армянским пропагандистам "Башкирский батальон"?

На прошлой неделе позорники, называющие себя руководством Башкортостана, при участии военной манкуртни из числа т.н. "ветеранов горячих точек", объявили о создании добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова, который должен поехать воевать против Украины.

Мы бы не стали писать об этом позорном событии, если бы не заметили вчера пиар этой темы со стороны ряда пропагандистов, в ловушку которого угодили в том числе участники некоторых нормальных тюркских групп. В частности, фото двух этих альтернативно одаренных росгвардейцев с лисьими хвостами на касках, но в другом ракурсе, появилось в этих группах в качестве рекламы присутствия на войне тюрок.

Так вот, посмотрите уже на это фото, чтобы понять, кто пиарит этих "тюрок" и задумайтесь о том, зачем он это делает. Для тех, кто не знает - в центре фото знаменитный ватный и по совместительству армянско-дашнакский пропагандист Семен Пегов, известный своей ярой антитурецкой пропагандой. Именно он вчера вбросил фото этих "башкирских воинов", которое было подхвачено пропагандистами соответствующего круга.

А теперь порассуждаем, случайны ли такие совпадения. Ведь хорошо известно, что "батальон Шаймуратова" это инициатива лично московского наместника Башкортостана Радия Хабирова. Не просто женатого на Каринэ Аветисян, но и бравирующего тем, что его, "мусульманина" дети в этом браке воспитываются христианами (https://golosislama.com/news.php?id=35262). Также о влиянии жены на Хабирова говорит тот факт, что после его назначения на должность в Башкортостане кратно усилились позиции армянского лобби и появилось множество новых армян. А башкирскую общественницу Рамилю Саитову посадили на три года за то, что она публично поинтересовалась, откуда и почему все эти армяне приехали в Россию. И вот теперь проект Хабирова пиарит армянский пропагандист Пегов.

Но оставим в стороне конспирологию. Кто бы и по какой причине ни создал и пиарил этот "башкирский батальон", целью этого пиара является замарать в этой войне имя башкирского народа. Для чего в свою очередь снимаются ролики о том, как башкирские манкурты издеваются над украинскими плеными и заставляют их кричать "слава Башкортостану".

При этом, напомним, что при Хабирове помимо Рамили Саитовой был посажен на 9 лет в колонию строгого режима идеолог и один из лидеров башкирского национального движения Айрат Дильмухаметов, о деле которого мы не раз писали. И он, еще с 2013 года недвусмысленно и явно был на стороне Украины в ее борьбе за свободу, и более того, считал эту борьбу примером для подражания. При Хабирове же была запрещена крупнейшая башкирская национальная организация "Башкорт", лидеры которой либо оказались под уголовными делами, либо были вынуждены покинуть Россию.

Одним из таких людей стал Руслан Габбасов, переселевшийся в Литву и создавший там Башкирский Национальный Политический Центр (БашНацПолит) для продолжения башкирской национально-освободительной борьбы. И в частности эта организация установила тесные связи с украинскими союзниками, видя в Украине маяк для порабощенных народов России.

Судя по атаке на Габбасова, которого стали представлять как "башкирского Бандеру" и угрожать ему повторением участи предшественника (убит в Мюнхене советским террористом), московских чекистов и их манкуртско-армянских наместников не на шутку напрягло такое наведение мостов между народами России и Украиной. Видимо поэтому они и решили начать дискредитацию башкир в глазах украинского общества.

Поэтому просим наших читателей не поддаваться на эти провокации самим и по возможности разоблачать их среди своих знакомых, разъясняя, что т.н. "башкирский батальон" в Украине это манкуртско-антитюркский проект, тогда как башкирское национальное движение находится на стороне украинского народа.