"Смерть Хаменеи": обвал здания в Иране ведет к обвалу иранского режима

Протестующие в нескольких городах Ирана прошлой ночью скандировали антиправительственные лозунги, в том числе «Смерть Хаменеи», в связи с обрушением здания на юго-западе страны, из-за чего погибли десятки людей.

Официальные лица заявили, что во вторник число погибших возросло до 34, еще 37 получили ранения в результате обрушения 23 мая 10-этажного жилого и коммерческого здания в Абадане, в нефтедобывающем районе Хузестан. По их словам, спасатели продолжают искать пострадавших под завалами.

Власти возлагают вину за обрушение здания «Метрополь» на индивидуальную коррупцию и несоблюдение техники безопасности и говорят, что 13 человек были арестованы за строительные нарушения.

Однако иранские протестующие обвиняют в этом халатность правительства и повсеместную коррупцию.

Крики «смерть Хаменеи» (имеется в виду верховный лидер Али Хаменеи), слышны на непроверенном видео, размещенном в Твиттере, где указано, что это южный район Тегерана.

Такие лозунги в Иране считаются красной линией, и тот факт, что казалось бы не политическое событие (обрушение здания) вызывает призывы к смети верховного лидера, говорит многое о состоянии общества в Иране.

На другом непроверенном видео видно, как в том же районе разъезжает на мотоциклах спецназ, очевидно, чтобы помешать протестующим или запугать их.

В южном портовом городе Бушер слышно как протестующие выкрикивают лозунг «Смерть диктатору», что также является отсылкой к Хаменеи.

«Они врут, что это Америка, наш враг прямо здесь», — кричат ​​они. Это распространенный лозунг во время антиправительственных протестов в Иране.

Видео протестов в других иранских городах также разошлись по социальным сетям.

Иранская полиция применила слезоточивый газ и стреляла в воздух для разгона толпы в ходе недельных протестов.

Освещая катастрофу, официальные иранские СМИ в основном показывали религиозный траур и похоронные процессии. Выступая по государственному телевидению, губернатор Абадана предупредил людей, чтобы они следили исключительно за официальными СМИ и воздерживались от «слухов» из социальных сетей.

Смертельное обрушение подняло вопросы о безопасности подобных зданий в стране и подчеркнуло продолжающийся кризис в иранских строительных проектах. Обрушение напомнило многим о пожаре 2017 года и обрушении культового здания Пласко в Тегеране, в результате которого погибли 26 человек.

Иранцы уже разочарованы высокими ценами на продовольствие и экономическими проблемами в то время, когда усилия по возрождению ядерной сделки 2015 года с мировыми державами и ослаблению санкций зашли в тупик. Так что не удивительно, что обвал здания в Хузестане становится еще одним шагом к обвалу режиму.