Сирийские юристы вошли в список самых влиятельных людей по версии журнала Time

Сирийские юристы и активисты Мазен Дарвиш и Анвар аль-Бунни были включены в список 100 самых влиятельных людей журнала Time в этом году.

Дарвиш и Мазен, считающиеся одними из самых известных сирийских активистов, были включены в список категорию «Пионеров» знаменитого журнала.

Оба адвоката пережили тюремное заключение в Сирии и бежали в Европу. С тех пор они живут в изгнании в Германии, где они занимаются юридической поддержкой немецких прокуроров в расследовании преступлений чиновников режима Башара Асада против человечности.

Дарвиш также является защитником свободы слова и президентом Сирийского центра СМИ и свободы слова.

В 2012 году он был арестован и приговорен к трем годам тюремного заключения людьми, предположительно входившими в состав разведывательных служб сирийских ВВС. Адвоката вместе с тремя другими активистами обвинили в содействии «террористическим актам», несмотря на призывы правозащитников освободить их. Впоследствии Дарвиш был освобожден в 2015 году и рассказал о примененных к нему пытках.

Между тем, Аль-Бунни является адвокатом, который представлял интересы таких клиентов, как оппозиционер Риад аль-Турк, а также Риад Сеиф, которому принадлежала независимая газета, закрытая сирийским режимом.

Аль-Бунни был заключен в тюрьму в 2006 году на пять лет после того, как подписал Бейрутско-Дамасскую декларацию, призывающую к демократическим свободам. Затем он был освобожден в 2008 году, и такие организации, как Amnesty International, назвали его узником совести.

В ходе исторического процесса над Анваром Расланом, начавшегося в апреле 2020 года, юристы предоставили показания людей против него, в том числе свои, а также опросили свидетелей.

Усилия Дарвиша и Аль-Бунни оказались жизненно важными для этого дела. Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch, написавший в журнале свою дань уважения, сказал, что их работа «дает» надежду на справедливость в подобных случаях, и выразил большое уважение жертвам.

В рейтинг самых влиятельных людей мира журнал Time включил также президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Оба вошли в категорию "Лидеры". Тексты о главах государств написали Алексей Навальный и президент США Джо Байден соответственно.

Байден тоже попал в список Time, заметку о нём написал экс-президент США Билл Клинтон. Ещё в категорию "Лидеров" вошли комик Джо Роган, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и 36-летний президент Чили Габриэль Борич.