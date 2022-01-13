В Германии асадитского палача осудили на пожизненное заключение

Немецкий суд приговорил Анвара Раслана, бывшего полковника режима Башара Асада в Сирии, к пожизненному заключению за совершение преступлений против человечности в тюрьме под Дамаском десять лет назад.

Знаменательное решение, вынесенное в четверг судом в Кобленце, стало первым шагом на пути к справедливости для бесчисленных сирийцев, пострадавших от жестокого обращения со стороны асадитского режима во время многолетнего конфликта в стране.

Это первое в мире уголовное дело, возбужденное по факту пыток в Сирии под руководством государства, и 58-летний Раслан - самый высокопоставленный бывший чиновник режима, которого осудили за совершенные там зверства.

Прокуроры утверждали, что Раслан руководил "систематическими и жестокими пытками" более 4 000 заключенных в тюрьме Аль-Хатиб в столице Сирии в период с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек.

Предполагается, что Раслан был высокопоставленным сотрудником спецслужбы (мухабарат) при Асаде, когда массовые антиправительственные протесты против его правления были жестоко подавлены. Он нашел убежище в Германии после того, как дезертировал со своего поста и покинул Сирию в 2012 году.

На прошлой неделе адвокаты Раслана попросили суд Кобленца оправдать их клиента, утверждая, что он лично никогда никого не пытал.

Прокуроры добились проведения судебного процесса в соответствии с законами Германии об универсальной юрисдикции, которые позволяют судам преследовать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира.

Решение суда было принято в четверг после того, как в феврале прошлого года младший офицер Эйяд аль-Гариб был признан судом Кобленца виновным в соучастии в преступлениях против человечности и приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения.

Аль-Гариб и Раслан были арестованы в Германии в 2019 году, спустя годы после того, как попросили убежища в этой стране.

Участники кампании приветствовали последний приговор, а ведущая международная правозащитная группа Human Rights Watch (HRW) назвала его "долгожданным маяком надежды на то, что правосудие может и в конце концов восторжествует".

"Суд в Германии над Анваром Расланом - это сигнал сирийским властям, что никто не находится вне досягаемости правосудия", - говорит Балкис Джаррах, помощник директора HRW по вопросам международного правосудия.

"Другие страны должны последовать примеру Германии и активно наращивать усилия по преследованию серьезных преступлений в Сирии".