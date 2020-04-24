В Германии впервые судят асадитских палачей за пытки в сирийских тюрьмах

Двое бывших офицеров сирийских спецслужб предстали перед судом в Германии в четверг по обвинению в преступлениях против человечности. Это первое в мире судебное дело о пытках со стороны жестокого режима Башара Асада.

Главный подозреваемый Анвар Раслан, бывший полковник сирийского мухабарата, обвиняется в совершении преступлений против человечности, когда он руководил центром содержания под стражей Аль-Хатиб в Дамаске.

57-летний бывший палач обвиняется в организации убийства 58 человек и пыток 4000 других в тюрьме в период с 29 апреля 2011 года по 7 сентября 2012 года.

Его соратник 43-летний Эйад аль-Гариб обвиняется в том, что он был соучастником преступлений против человечности, помогал арестовать протестующих и доставить их в Аль-Хатиб осенью 2011 года. Он предстал перед судом в сером пиджаке с капюшоном, его лицо частично покрыто маской.

Как и сотни тысяч других сирийцев, двое мужчин покинули свою страну и обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии, где они были арестованы в феврале 2019 года.

«Этот процесс - первый случай, когда [жертвы] высказываются - не только публично, но и в суде - о том, что с ними произошло и что еще происходит в Сирии», - сказал Вольфганг Калек, основатель Европейского центра за конституционные права и права человека, юридической группы в Берлине, которая поддерживает истцов.

Суд над Расланом и Гарибом проходит по принципу универсальной юрисдикции, которая позволяет иностранному государству преследовать в судебном порядке преступления против человечности.

Это единственный способ привлечь виновных в преступлениях сирийского режима к ответственности, поскольку Международный уголовный суд в Гааге ограничен вето России и Китая, заявил ЕСПЧ.

Правозащитная организация Amnesty International призвала другие государства «последовать примеру Германии в возбуждении аналогичных дел».

«Дело в Кобленце должно послужить серьезным предупреждением для тех, кто в настоящее время совершает злоупотребления в Сирии, о том, что никто не находится вне пределов правосудия», - говорится в заявлении Human Right Watch.

Законы об универсальной юрисдикции в Германии допускают судебное преследование за преступления, независимо от того, где они были совершены, или какое было гражданство у подозреваемых или жертв.

Ожидается, что в ходе судебного разбирательства, которое продлится как минимум до августа, суд заслушает показания жертв, которые пережили тюремное заключение в Аль-Хатибе, а затем бежали в Европу.

Зачитывая в четверг обвинительный акт, государственный обвинитель Яспер Клинге заявил, что условия в тюрьме были "негуманными".

По словам прокуроров, заключенных, многие из которых были арестованы за участие в демократических демонстрациях во время Арабской весны в 2011 году, избивали «кулаками, проводами и кнутами» и подвергали «ударам током».

Другие были «подвешены за запястья так, что только кончики их пальцев касались земли» и «продолжали биться в этом положении» или «лишались сна на несколько дней».

Такие «жестокие акты психологического и физического насилия» были предназначены для получения «признаний и информации о [сирийской] оппозиции», говорится в обвинительном заключении.

Некоторые наблюдатели предполагают, что Раслан был не просто пешкой режима, отмечая, что он по сообщениям перешел на сторону оппозиции в 2012 году, прежде чем прибыл в Германию двумя годами позже.

Тем не менее, Калек настаивает на том, что Раслан не был просто тюремным охранником, но был человеком, который, по мнению прокуроров, имел авторитет в аппарате сирийского государства.

В случае признания виновным, Раслану грозит пожизненное заключение.

Адвокаты Раслана и Гариба отказались от комментариев до суда.

Сам Башар Асад, однако, защищал Раслана от обвинений, когда его спросили о судебном процессе в интервью российской телекомпании RT.

«Мы как государство никогда не верили, что пытки могут сделать ситуацию лучше, очень просто. Поэтому мы не используем их», - сказал сирийский диктатор, который железной рукой держит страну уже 20 лет.

Тем не менее, согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, по меньшей мере, 60 000 человек были убиты под пытками или в результате ужасных условий в тюрьмах режима Асада.