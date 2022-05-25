Государство-концлагерь - главный союзник и образ будущего путинской России

Новый скандал, связанный с концлагерями для уйгуров в Китае, не стал шоком для тех, кто давно знает и пишет о происходящем там. Но он наглядно напомнил нам всем, что происходит с сотнями тысяч наших братьев и сестер в этой стране.

Речь идет о взломе хакерами баз данных всего двух полицейских участков в оккупированном Уйгуристане, через которые прошли "фильтрацию" с последующей отправкой в эти лагеря минимум 2884 человека, чьи фотографии содержались в открытой части базы. Фото были переданы в СМИ и частично опубликованы ими. Некоторые из них, позволяющие понять, в каком состоянии находятся там наши братья и сестры, можно увидеть по ссылке ниже. Там же содержится и некоторая информация о репрессивной политике КНР по отношению к уйгурам

https://tjournal.ru/analysis/631526-haker-vzlomal-policiyu-kitaya-i-slil-dannye-o-repressiyah-uygurov-i-konclageryah-glavnoe-iz-rassledovaniy-po-utechke

Что тут можно сказать? В русскоязычном информационном пространстве наш сайт одним из первых среди мусульманских сайтов начал освещать тему с геноцидом уйгуров в коммунистическом Китае и делает это регулярно. Поэтому, как уже было отмечено, мы не увидели в этом для себя ничего нового, а просто иллюстрацию того, о чем и так было известно.

Мы же хотим, пользуясь этим случаем, поговорить о том, как это касается мусульман (да и не только!), живущих в РФ. Потому что, о том, что путинская Россия превращается в саттелита коммунистического Китая тоже было известно давно и тоже не раз писалось, в том числе и нами. Однако надо понимать, что с началом войны против Украины и беспрецедентных ответных санкций против путинской России "китаизация" последней во всех отношениях ускорилась многократно. И это касается не только еще большей зависимости РФ от КНР в экономике.

Вчера стало известно, что Россия выйдет из Болонской образовательной системы, заменив ее собственной, основанной на советском опыте. Болонская система, конечно, не идельна, да и в советской образовательной системе были свои сильные стороны. Однако от этих плюсов уже мало что осталось, тогда как участие в Болонской системе позволяло россиянам признавать их образование за рубежом и продолжать его там. И вот, эти двери сейчас закрываются, причем, со стороны самой путинской России, явно опасающейся нарастающего оттока из нее талантливой молодежи.

Из той же серии возрождение в новом виде пионерии и обязательные ежедневные построения школьников для исполнения гимна, которое планируется ввести осенью, а местами уже введено. Все это говорит о том, что российские правящие госдеды превращают Россию не только во внешнеполитического и внешнеэкономического саттелита Китая, но и в его аналог, только экономически и технологически отсталый, уже не говоря о демографии.

При этом многие российские мусульмане на полном серьезе говорят о том, что лишь Китай и Россия стоят на пути у глобальной тирании, и таким образом война, которую последняя ведет в Украине, это чуть ли не война за свободу. Что ж, взгляните на лица на этих фотографиях, чтобы оценить, какая это "свобода". А ведь это лишь малая толика того, что попало в публичный доступ. И это люди, которых бросают в лагеря за малейшие проявления исламскости, чтобы полностью сломать ее в них.

И последнее, чтобы задуматься. Эти лагеря ведь не существовали в Китае всегда, даже при коммунистах. Вся эта лагерно-репрессивная система стремительно выросла за считанные годы, в правление Си Цзиньпиня. Не произойдет ли то же в России уже в обозримом будущем?