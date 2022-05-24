Эрдоган анонсировал новую операцию турецкой армии в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара вскоре начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать 30-километровую безопасную зону для борьбы с террористическими угрозами из этих регионов.

«Основной целью этих операций будут районы, которые являются центрами атак на нашу страну и безопасные зоны», — сказал Эрдоган, не вдаваясь в подробности.

Эрдоган заявил, что операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат свою подготовку.

Отдельно Эрдоган заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис больше не существует для него после его визита в США, и обвинил Мицотакиса в попытке заблокировать продажу Турции истребителей F-16.

«Мы договорились не включать третьи страны в наш с ним спор. Несмотря на это, на прошлой неделе он был с визитом в США, выступал в Конгрессе и предупредил их, чтобы они не давали нам F-16», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.

«Он для меня больше не существует. Я никогда не соглашусь с ним встречаться. Мы продолжим наш путь с уважаемыми политиками».

В целом, то о чем сообщил Эрдоган не является каким-то сюрпризом. Это будет уже четвертая операция на территории Сирии и ее очевидной задачей будет продолжение третьей, успехи которой, мягко говоря, сомнительны. 30-километровый буфер безопасности турки смогли создать лишь на крайне ограниченном участке между Телль-Абьядом и Рас-эль-Айном.

При этом полноценный контроль над трассой М4 так и не был установлен, узловые города Айн Исса и Тэль-Тамр не были взяты из-за сопротивления Сирийских демократических сил и подразделений асадитского режима, на соглашение с которым пошло руководство СДС. Политически ситуацию зацементировали ВС РФ, которые взяли под контроль линию соприкосновения и достигли соглашений с Турцией.

Теперь ВС РФ не до Сирии. Анонсированная четвёртая операция повторяет цели третьей, однако в этот раз режиму Асада и СДС, видимо, остаётся надеяться только на Иран.



Отметим, что одним из результатов этой операции почти наверняка станет полное прекращение каких-либо переговоров о F-16, так что Мицотакису даже нет нужды уговаривать конгрессменов. Правда, тут то турки наверняка могут использовать свою козырную карту в виде вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Но далеко не факт, что их упрямство не сыграет в противоположную сторону. В конце концов, как присоединить скандинавов к западному военному союзу в Вашингтоне и Лондоне могут придумать, а вот Анкара запросто может решить проблемы с партизанами РПК в Сирии, но остаться один на один с гораздо более опасным врагом (а то и с коалицией врагов) в Восточном Средиземноморье.

А может турецкая игра и сработает. Увидим.