Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе поблагодарил Египет за то, что он отказал российскому судну с зерном, которое было украдено с Украины.

Министр снабжения Египта заявил в воскресенье, что судно, которому Россия разрешила плавание, было отклонено на том основании, что у него не было надлежащих документов.

Посольство Украины в Каире заявило, что судно перевозило зерно из контролируемых Россией районов Украины.

"Разговаривал с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за то, что он отказал российскому судну с украденным в Украине зерном", - написал Кулеба в Twitter, добавив, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы заставить Россию разблокировать украинский экспорт продовольствия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать твит Кулебы.

Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, обычно импортирует большие объемы черноморской пшеницы, но поставки были прерваны вторжением России в Украину 24 февраля.

В прошлом месяце заместитель министра сельского хозяйства Украины обвинил российские оккупационные силы в краже несколько сотен тысяч тонн зерна.

Отметим, что асадитский режим в Сирии гораздо менее щепетильный в этом вопросе и не гнушается принимать украденное зерно.