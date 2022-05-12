Башар Асад - соучастник нового голодомора украинцев

Спутниковые фотографии, проанализированные Associated Press , показывают, что российское судно, предположительно перевозившее украденное украинское зерно, пришвартовалось в Сирии.

На снимке, сделанном во вторник Planet Labs PBC, запечатлен корабль "Матрос Позынич" под российским флагом в доке в Латакии, Сирия.

Судно на фото соответствовало известным характеристикам сухогруза, а также его габаритам.

Корабль отключил свои транспондеры почти неделю назад у острова Кипр в Средиземном море.

Самир Мадани, соучредитель онлайн-исследовательской компании TankerTrackers.com, также сообщил AP , что, по его мнению, судно, пришвартованное в Латакии, было «Матросом Позыничем», исходя из его размеров и последней известной позиции.

Украина утверждает, что на корабле было 27 000 тонн зерна, которые Россия украла из страны. Сообщается, что Россия первоначально пыталась отправить зерно в Египет, но тот отказался принять груз. Украинские дипломаты просили страны не принимать краденное зерно.

Зарегистрированные владельцы судна, ООО «Крейн Марин Контрактор» из Астрахани, Россия, не комментируют эти сообщения.

Примечательно, что асадитский режим Башара Асада до начала войны в Сирии признавал Годомор 1930-х годов геноцидом украинцев. Сам Асад в 2010 году возложил цветы к мемориалу жертв Голодомора в Киеве. Это даже сподвигло некоторых недалеких украинских активистов поддерживать Асада в войне, закрывая глаза на его сотрудничество с Москвой.

Прямо сейчас режим Башара Асада участвует в том, что многие украинцы называют вторым голодомором. Россия грабит оккупированные украинские земли, а захваченные пшеницу и овощи вывозит из страны, обрекая Украину на обрушение экономики и возможный голод. Также как это делали большевистские комиссары в раннее советское время. И если даже хунта Сиси понимает, что с таким зерном лучше не связываться (себе дороже окажется в итоге), то насквозь прокремлевскому режиму Асада уже терять нечего и он согласен выступать соучастником в очередном преступлении против украинского народа.