Шестерым палестинским узникам добавили пять лет за дерзкий побег из израильской тюрьмы

Израильский суд приговорил шестерых палестинских узников к пяти годам тюремного заключения за то, что в прошлом году они проложили тоннель из своей камеры и совершили побег из учреждения строгого режима, что стало крупнейшим побегом из тюрьмы в Израиле за последние десятилетия.
Смелый побег из тюрьмы вызвал массовую облаву на севере Израиля и на оккупированном Западном берегу. Все мужчины были членами палестинских вооруженных группировок.
Через несколько дней беглецов поймали.
В воскресенье судья постановил, что при вынесении приговора шестерым учитывался тот факт, что побег из тюрьмы парализовал Израиль на несколько дней, а также финансовые затраты, связанные с поимкой беглецов, и ущерб "общественной безопасности", причиненный заключенными, приговоренными к пожизненному заключению и осужденными за тяжкие преступления.
К тюремным срокам, которые уже отбывают заключенные, добавятся пять лет.
Пятеро других заключенных, обвиненных в содействии побегу мужчин, были приговорены к дополнительным четырем годам тюремного заключения.
По разным данным, беглецы использовали кухонную утварь, чтобы прорыть туннель в полу своей общей камеры, оставаясь незамеченными в течение нескольких месяцев. Затем им удалось проскользнуть мимо спящего тюремного охранника после выхода через дыру за пределами тюрьмы.
Израиль считает всех шестерых беглецов «террористами». Палестинцы считают многих заключенных, удерживаемых Израилем, героями своего национального дела. Люди в социальных сетях радовались их побегу и проводили демонстрации в поддержку сбежавших узников.
Пятеро беглецов являются членами вооруженной группировки «Исламский джихад», четверо из них отбывают пожизненное заключение. Шестой беглец, Закария Зубейди, является членом светской группировки ФАТХ.
Зубейди был лидером второго палестинского восстания в начале 2000-х годов и хорошо известен в Израиле как своей деятельностью, так и своей любовью давать интервью средствам массовой информации.