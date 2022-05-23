Шестерым палестинским узникам добавили пять лет за дерзкий побег из израильской тюрьмы

Израильский суд приговорил шестерых палестинских узников к пяти годам тюремного заключения за то, что в прошлом году они проложили тоннель из своей камеры и совершили побег из учреждения строгого режима, что стало крупнейшим побегом из тюрьмы в Израиле за последние десятилетия.

Смелый побег из тюрьмы вызвал массовую облаву на севере Израиля и на оккупированном Западном берегу. Все мужчины были членами палестинских вооруженных группировок.

Через несколько дней беглецов поймали.

В воскресенье судья постановил, что при вынесении приговора шестерым учитывался тот факт, что побег из тюрьмы парализовал Израиль на несколько дней, а также финансовые затраты, связанные с поимкой беглецов, и ущерб "общественной безопасности", причиненный заключенными, приговоренными к пожизненному заключению и осужденными за тяжкие преступления.

К тюремным срокам, которые уже отбывают заключенные, добавятся пять лет.