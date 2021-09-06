Израиль в шоке: шестеро палестинцев сбежали из строго охраняемой тюрьмы

Шесть палестинских заключенных, в основном отбывающих пожизненное заключение, в понедельник сбежали из тюрьмы строгого режима на севере Израиля яерез туннель, вырытый под раковиной.

Эти шестеро сбежали через туннель, ведущий за стены тюрьмы Гильбоа, который им удалось выкопать за последние несколько месяцев, заявили руководители тюрьмы, добавив, что мужчины находились в одной камере.

Согласно заявлению тюремной службы Израиля, их побег был обнаружен только несколько часов спустя при перекличке в 4 часа утра.

Местные фермеры также сообщили властям около 3 часов утра, что они заметили на своей земле «подозрительные фигуры», сообщила полиция.

Тюремная служба подтвердила, что среди беглецов был Закария Зубейди, видный палестинский лидер из города Дженин на оккупированном Западном берегу.

Он был бывшим главой «Бригад мучеников Аль-Аксы» и хорошо известен среди палестинцев и израильтян.

Согласно заявлению полиции, началась крупная поисковая операция с участием полиции, армии и спецназа.

Израильская армия на Западном берегу приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Тюремная служба готовится эвакуировать оставшихся заключенных, около 400 человек, и рассредоточить их по другим тюрьмам для расследования побега, говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт назвал побег «серьезным инцидентом» и сказал, что он регулярно получает новости о поиске.

В заявлении, сделанном вскоре после инцидента, группа «Исламский джихад» назвала побег «героическим» и добавила, что он «шокирует систему обороны Израиля».

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум также выразил поддержку беглецам, заявив, что «побег доказывает храбрость этих заключенных, достигших свободы, несмотря на такие строгие меры безопасности. Это героический и впечатляющий поступок».

Представитель ФАТХ Мунир аль-Джагуб тоже похвалил побег, заявив, что «мечту о свободе разделяют все заключенные… этим шести героям удалось сломать эту систему».