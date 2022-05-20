Память о 18 мая: как власти Крыма забалтывают трагедию крымскотатарского народа

Два дня назад мы, как и многие люди по всему миру, отмечали очередную памятную годовщину начала депортации крымских татар. В связи с датой мы затронули на нашем сайте тему современной актуальности этой трагедии, ведь испытания крымскотатарского народа сейчас кажется вышли на новый драматический виток.

Однако стоит отметить и то, как эту дату по своему отмечает режим в России. Прежде всего, те колониальные чиновники, которых Кремль назначил гауляйтерами в аннексированном Крыму.

Вот например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает честному миру:

«В этот день в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого и других народов, населявших Крымский полуостров.

Тысячи людей лишились своих домов, друзей, привычной жизни. Их назвали «врагами народа» и лишили Родины. Почти половина из числа депортированных невинных людей умерли по дороге и в первые годы жизни в местах высылки.

В 1994 году была учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма.

Сейчас, мы как никогда остро воспринимаем эту дату. Мы должны всегда помнить, что любая попытка разделить народ, поставить одну нацию выше другой - трагический путь в никуда.

Сейчас в Севастополе в мире, дружбе, взаимоуважении и равноправии живут все народы.»

Мы процитировали здесь сообщение полностью, потому что это хороший образчик того, как кремлевский режим пытается оседлать политику памяти в отношении сталинских депортаций. Прежде всего, заметьте — в день памяти о депортации крымскотатарского народа сами крымские татары упоминаются через запятую где-то между другими «крымскими народами».

Безусловно, это лишнее напоминание крымским татарам, что они не являются уникальным народом для Крыма в силу своего коренного статуса и действительно особых связей с землей. Они лишь один из «народов, населявших Крымский полуостров», чьи отношения с Крымом равны отношениям армян или немцев. Это собственно то, на чем стоит российская пропаганда.

Второе это конечно же фактологический бред, то есть прямое искажение исторических фактов. Если уж говорить о самых первых депортациях «крымских народов», то они случились еще до депортации крымских татар. Немцев депортировали еще в августе 1941 года, итальянцев в феврале 1942 года. Заметим, что их депортировали не как представителей «крымских народов», а как представителей стран, с которыми шла война у СССР. Здесь не было никаких иллюзий, и эту меру можно хотя бы понять, и в какой-то мере даже оправдать.

А вот остальных депортировали уже после возвращения Красной Армии в Крыма. Причем тех самых армян, болгар и греков депортировали в июне 1944 года.

Дата 18 мая выделяется крымскими татарами не случайно, ведь это именно тот самый день, когда сталинизм совершил преступление по отношению к ним. Российский режим же, не способный убить память о 18 мая, теперь просто решил размыть ее, утопив значение трагедии крымских татар — и что самое главное, ее продолжение сегодня — в абстрактных разговорах о «все жизни имеют значения». Ибо нет лучшего способа замылить трагедию одного народа, чем заявить, что страдали все народы (хотя можно быть уверенным, что на трагедии крымских немцев и греков чиновникам от Кремля наплевать).

Справедливости ради, День памяти жертв депортации народов Крыма был действительно учрежден еще в 1994 году, «при украинской власти», но при махрово пророссийских властях Автономной Республики Крыма, которые всегда пытались принизить значение именно крымскотатарской трагедии.

Ну и вишенка на торте это конечно же дежурные мантры о том, что вот сейчас то все по другому. Сейчас то все хорошо, братцы, у нас тут мир, дружба, взаимоуважение и равноправие, в Крыму и Севастополе. О том, как выглядят мир и дружба по версии российской власти в Крыму читатели «Голоса Ислама» должны знать очень хорошо.

Впрочем, чтобы это понять можно прочитать комментарии под сообщением самого Развожаева в телеграме. Там патриоты с буквами Z на аватарках проявляют свои мир, дружбу и взаимоуважение массовыми сообщениями на грани шизофрении, когда с одной стороны они вроде бы против нацизма и за мир, а с другой стороны, все правильно сделали с крымскими татарами в 1944 году. Можем повторить, так сказать.

В итоге, российская версия 18 мая не удовлетворяет не только крымских татар (которые сочувствуют другим народам Крыма, но напоминают, что именно в этот день депортировали именно их народ), но и российских патриотов (которые давно свыклись с мыслью, что преступления РККА немыслимы, а память о 18 мая это пережиток украинской власти с ее декоммунизацией и «заигрыванием с татарами»). Но в конце концов цель российских чиновников состоит не в том, чтобы создать нормальную политику памяти о преступлениях сталинизма, а чтобы наоборот размыть ее.