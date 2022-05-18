Трагедия крымских татар и цели оккупантов

Мусульманский и не только мир отмечает сегодня очередную готовщину депортации крымских татар.

О трагедии этой говорилось уже не раз, в том числе и на нашем сайте, и наверняка сегодня будет говориться многими. Однако все эти разговоры будут абсолютно лицемерными, если будут ограничиваться только трагедией прошлого.

На самом же деле трагедия продолжается и сейчас. И это трагедия не только идущей войны против Украины, которая в значительной степени происходит именно на территории исторического Крыма, включавшего в себя южную Украину. Это еще и трагедия конкретно крымскотатарского народа, возобновившаяся с оккупацией Крыма Россией в 2014 году.

Люди, которые говорят о том, что крымские татары в 2014 году не воспользовались своим шансом продать лояльность Кремлю в обмен на его благоволение, или невежды, или сознательно лгущие негодяи. Ведь вся концепция "русского Крыма" и его "возвращения в родную гавань" изначально была основана на оправдании депортации крымских татар. Без нее, изменившей демографический баланс по сравнению довоенными временами, соотношение основных этнических общин в Крыму было бы совсем иным. Это уже не говоря о том, что этот баланс менялся с начала его завоевания Российской империей не в пользу крымских татар, которые планомерно выдавливались с полуострова при его не менее планомерном заселении христианскими колонистами.

Из депортации крымские татары массово начали возвращаться в Крым уже при независимой Украине, и при ней же у них оформилась какая-никакая национально-политическая субъектность в лице Меджлиса крымскотатарского народа, мобилизовывавшего соплеменников для борьбы за свои права. Что и было одним из наиболее напрягающих аспектов жизни под властью независимой Украины для сторонников "русского Крыма". Хотя нет, не Крыма, а Тавриды - именно так они всегда называли этот полуостров, желая стереть память о его тюркской истории, которую несет с собой этнотопоним "Крым".

Поэтому то, что при выборе между Украиной и Россией подавляющее большинство крымских татар, их сознательная часть выбирали первую, это не ошибка, а закономерность. Ведь если начиная с взаимоотношений крымцев и запорожских казаков, отношения крымских татар с Украиной были разными, как конфликтными, так и союзническими, то с Российской империей, СССР, а теперь и РФ они всегда были негативными.

Начиная с 2014 года в Крыму возобновилась традиционная российско-империалистическая политика выдавливания из него крымских татар, с одной стороны, и его заселения колонистами из России, с другой стороны. Лишь по данным на 2019 год из примерно 280 тысяч крымских татар Крым покинуло примерно 50 тысяч человек, то есть почти 18% от численности народа. При этом на полуостров было завезено примерно столько же колонистов из России, в своем большинстве отличающихся неприязнью к крымскотатарскому народу и Исламу.

Однако с новым этапом реализации агрессивных планов "Русского мира" в отношении Украины, которые заключаются в ее включении полностью или частично в воссоздаваемую православную Российскую империю, трагедия крымскотатарского народа выходит на новый виток. И теперь, не только в Крыму, но и на других завоеванных территориях юга Украины оккупанты открыто пропагандируют то, о чем мечтали всегда - возрождение "Таврической губернии", которая должна будет окончательно стереть память о тюркско-мусульманском Крыме.

Такие предложения уже озвучивают депутаты Госдумы и Совета Федерации, а на новых оккупированных территориях ставят билборды с пропагандой возрождения Таврической губернии, в которую помимо Крыма должны быть включены Херсонская, Николаевская и Запорожская области Украины.

Конечно, по большому счету, для крымских татар никакой принципиальной разницы между реальностью оккупированного Россией Крыма и реальностью, которая возникнет в случае его включения в Таврическую губернию не будет. Ведь уже с 2014 года от Крыма осталось лишь одно название. Зато появится окончательная ясность в отношении целей оккупантов у тех, у кого оставались еще какие-то сомнения, что в составе путинской России возможен Крым, а то и - смешно сказать - восстановление крымскотатарской автономии, как предлагали некоторые юмористы.

Но с этой ясностью приходит и полное понимание того, что нужно, чтобы Крым сумел сохраниться и возродиться, а народ, носящий его имя - восстановить свои позиции в нем.