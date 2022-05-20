Египетский суд оправдал ингушского студента Али Дзейтова

В Египте оправдан студент из Ингушетии Али Дзейтов, который более трех лет провел в каирской тюрьме по обвинению в преступлении террористической направленности, сообщает издание "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу информационно-аналитического сектора УПЧ в регионе.

«После длительного разбирательства суд Египта пришел к выводу о несостоятельности обвинений в адрес Дзейтова и постановил оправдать его. На протяжении всего времени пребывания Дзейтовав тюрьме, уполномоченным по правам человека в Ингушетии Ибрагимом Цечоевым и Главой республики Махмуд-Али Калиматовым продолжалась работа по его освобождению совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой, министерством иностранных дел и непосредственно с посольством России в Египте», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердила мать студента Малика Дзейтова. Однако информации, когда он окончательно будет освобожден и вернется домой, пока нет.

Напомним, что Али Дзейтова обвиняли в экстремизме. Он был задержан вместе с еще четырьмя земляками 14 августа 2018 года во время массовых рейдов египетских силовиков.

В последствии Исмаила Чемурзиева, Илеза Аушева и Рамазана Плиева отпустили, они вернулись на Родину. Судьба еще одного студента Хизира Дугиева остается неизвестной до сегодняшнего дня.