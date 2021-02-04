Режим Сиси продолжает удерживать в египетской тюрьме двух жителей Северного Кавказа

Дипломаты РФ в Египте намерены настаивать на скорейшем освобождении двух граждан, уроженцев Кабардино-Балкарии и Ингушетии по фамилиям Дзейтов и Шелов, сообщают Кавказ.Реалии.

Дзейтов находится в тюрьме с августа 2018 года, а Шелов был арестован в апреле 2019 года, уточнил посол России в Каире Георгий Борисенко ТАСС.

По словам дипломата, выясняются детали их ареста и предъявленные им обвинения.

Как напомнил представитель дипмисии, изначально в Египте были задержаны семь граждан России. В декабре и январе 2021 года пятерых из них - жителей Чечни и Ингушетии - вернули в страну.

Напомним, что арестованные в Каире граждане России, студенты исламского университета Аль-Азхар Рамазан Плиев, Али Дзейтов, Илез Аушев и Исмаил Чемурзиев, а также их земляк Хизир Дугиев, приехавший в Египет из Саудовской Аравии, пропали в Каире 14 августа 2018 года. Спустя пять с половиной месяцев стало известно, что четверо задержанных находятся в каирской тюрьме. Свою причастность к исчезновению Дугиева власти Египта отрицают.

В январе домой вернулись Плиев, Аушев и Чемурзиев. С просьбой об их вывозе, наряду с Дзейтовым, посольство России в Каире обратилось в декабре.