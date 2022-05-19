Полезные идиоты "Русского мира"

Если с оружием в разрушенном Мариуполе позировали подчиненные Рамзана Кадырова, то "восстанавливать" и "интегрировать в Россию" захваченную Запорожскую область приехал Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РФ татарской национальности.

Он заявил о том, что "Россия намерена восстановить все освобожденные территории" и сейчас "рассчитывается объем необходимых для этого средств".

А в какие средства может обойтись восстановление всего, что было разрушено, можно представить, если вспомнить расходы на восстановление самой же Россией варварски разрушенного в Чечне, которая по территории в разы меньше захваченных кусков Украины. Плюс, надо понимать, что это "восстановление" в настоящем не освободит Россию от обязанности выплачивать Украине репарации в будущем, размер которых наверняка будет не меньшим. Плюс расходы на войну, которая еще далека от завершения. Плюс колоссальные потери от санкций.

И все это "удовольствие" будет за счет российского обывателя, из кармана которого будут вытаскивать последнее. Который, впрочем, это полностью заслужил своей тупой покорностью власти, делающей с ним что угодно.

Впрочем, сейчас речь не об этом. Только вчера мы вспоминали юбилей трагедии крымскотатарского народа и писали о том, что она продолжается в наши дни (https://golosislama.com/news.php?id=40697). И вот буквально в тот же день "обустраивать" захваченные Российской империей территории приезжает поволжский татарин Марат Хуснуллин.

Кто-то возможно подумает, а некоторым прокремлевским "мусульманским блогерам" возможно даже хватит "ума" сказать (по принципу русской поговорки "что у трезвого на уме, у пьяного на языке"), что это пример того, как ошибочна стратегия крымских татар, противопоставивших себя России и как удачна стратегия поволжских татар, нашедших нишу в ней.

И будет неправ, о чем наглядно говорят свежие данные из Татарстана по ОГЭ - основному государственному экзамену, который в отличие от единого государственного экзамена (ЕГЭ) проводится на региональном уровне.

К слову, немало и совершенно верно говорилось о дискриминационном характере ЕГЭ, который обязательно должен сдаваться на русском и не может сдаваться на вторых государственных языках в российских республиках, лишая тем самым их носителей возможности получать высшее образование, а значит и полноценно развиваться в карьерном отношении.

Но вот ОГЭ уже сдается на региональном уровне и там можно выбирать предметы по родному языку и родной литературе. И что же мы видим по Татарстану, который приводят как пример удачного встраивания нерусского народа в "Русский мир"? Лишь 3,8% школьников выбрало для экзамена предмет татарского языка и никто, повторим, никто, не выбрал для ОГЭ предмет татарской литературы.

Вот вам наглядный пример того, какое будущее для своего народа своими руками строят все эти хуснуллины, набиуллины и прочие "полезные идиоты" Русского мира. И это при том, что у татар в Татарстане ситуация с национальным языком считается одной из лучших в сравнении с титульными народами других российских республик. А что же тогда говорить о других?!

Да, вообщем-то особо ничего говорить и не нужно - все и так ясно. Но именно поэтому надо понимать, что нет больших врагов у оккупированных империей народов, чем ее высокопоставленные представители из их числа, которых многие их соплеменники по привычке считают "своими людьми". Они действительно "свои люди", но только не для татарского и других коренных народов, а для тех, кто хочет растворить и перемешать их всех в один строительный раствор в бетономешалке "Русского мира". Кстати, и русских, чьи язык и культура используются для этого, это по идее касается тоже.