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Индия: в мечети нашли "реликвию Шивы" и теперь ее хотят отобрать у мусульман

18 мая в 15:00 Якуб Хаджич 0

Верховный суд Индии отменил постановление суда низшей инстанции о запрете массовых молитв в мечети XVII века на севере Индии после того, как исследовательская группа заявила, что обнаружила там реликвии индуистского "божества" Шивы и другие индуистские символы.

Во вторник во временном постановлении верховный суд заявил, что не следует запрещать молитвы мусульманам в мечети Гьянвапи в Варанаси, штат Уттар-Прадеш, а район, где, как утверждается, были найдены индуистские религиозные реликвии, должен быть защищен.

В следующий раз Верховный суд рассмотрит дело в четверг.

Постановление Верховного суда было издано на следующий день после того, как суд Варанаси постановил, что часть мечети Гьянвапи, которая, как утверждается, была построена падишахом Великих Моголов Аурангзебом в 1669 году, была опечатана. Юристы, представляющие индуистских истцов, заявили, что в резервуаре с водой для омовения при мечети был найден т.н. "шивалингам", реликвия Шивы.

Суд Варанаси распорядился провести видеосъемку комплекса в прошлом месяце после того, как пять индуисток обратились за разрешением на проведение религиозных ритуалов в части мечети, утверждая, что когда-то на этом месте стоял индуистский храм.

Многие индусы придерживаются мнения, что Моголы разрушили многие индуистские храмы, чтобы построить мечети.

Конфликт напоминает спор о мечети Бабри в городе Айодхья штата Уттар-Прадеш, в 220 км от Варанаси, которая была разрушена в 1992 году индуистской толпой.

Комитет Анджуман Интезамиа Масаджид, мусульманский орган, управляющий несколькими мечетями, включая Гьянвапи, оспорил постановление суда Варанаси, подчеркнув, что предполагаемая "реликвия", найденная во время обследования, является частью фонтана в резервуаре с водой для омовения.

Комитет заявил, что осмотр был нарушением Закона о местах отправления культа (особые положения) 1991 года, в котором говорится, что «религиозный характер места отправления культа, существовавший на 15 августа 1947 года, должен оставаться таким же, как и на этот день». Имеется в виду день обретения независимости Индии от британского правления.

Представитель комитета мечети сказал, что заявление о наличии индуистских реликвий в Гьянвапи является «попыткой нарушить общественный мир и согласие».

«Многие правые организации намеренно создают проблему», — сказал Сайед Мохаммад Ясин. «Мы надеемся, что Верховный суд даст нам справедливость».

Спор в Варанаси, который также является парламентским округом премьер-министра Нарендры Моди, длится уже несколько десятилетий. Впервые дело дошло до суда в 1991 году, когда индуистские священники запросили разрешения на богослужение в комплексе мечети Гьянвапи, вынудив тогдашнее федеральное правительство во главе с П.В. Нарасимха Рао принять Закон о местах поклонения.

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