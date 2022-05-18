Индия: в мечети нашли "реликвию Шивы" и теперь ее хотят отобрать у мусульман

Верховный суд Индии отменил постановление суда низшей инстанции о запрете массовых молитв в мечети XVII века на севере Индии после того, как исследовательская группа заявила, что обнаружила там реликвии индуистского "божества" Шивы и другие индуистские символы.

Во вторник во временном постановлении верховный суд заявил, что не следует запрещать молитвы мусульманам в мечети Гьянвапи в Варанаси, штат Уттар-Прадеш, а район, где, как утверждается, были найдены индуистские религиозные реликвии, должен быть защищен.

В следующий раз Верховный суд рассмотрит дело в четверг.

Постановление Верховного суда было издано на следующий день после того, как суд Варанаси постановил, что часть мечети Гьянвапи, которая, как утверждается, была построена падишахом Великих Моголов Аурангзебом в 1669 году, была опечатана. Юристы, представляющие индуистских истцов, заявили, что в резервуаре с водой для омовения при мечети был найден т.н. "шивалингам", реликвия Шивы.

Суд Варанаси распорядился провести видеосъемку комплекса в прошлом месяце после того, как пять индуисток обратились за разрешением на проведение религиозных ритуалов в части мечети, утверждая, что когда-то на этом месте стоял индуистский храм.

Многие индусы придерживаются мнения, что Моголы разрушили многие индуистские храмы, чтобы построить мечети.

Конфликт напоминает спор о мечети Бабри в городе Айодхья штата Уттар-Прадеш, в 220 км от Варанаси, которая была разрушена в 1992 году индуистской толпой.