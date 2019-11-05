Индийские мусульмане с тревогой ожидают решения суда по мечети Бабри

Мусульмане Индии с тревогой ждут вердикта Верховного суда по поводу разрушения мечети в городе Айодхья на севере Индии.

В августе Верховный суд Индии решил рассматривать дело каждый день, чтобы разрешить спор о том, что должно быть построено на руинах старинной (16-го века) мечети Бабри, которая была уничтожена индуистской толпой в 1992 году.

Хаос привел к одним из самых смертоносных беспорядков в Индии, в результате которых было убито около 2000 человек - в основном мусульмане.

Спор ставит вопросы о роли религии в светской стране и месте мусульман в ней.

Мечеть Бабри была построен полководцем Мир Баки по приказу Бабура, первого падишаха из династии Великих Моголов, в начале 1500-х годов.

Индусы полагают, что она построена на месте, где родилось их так называемое «божество», Рама, и утверждают, что Баки разрушил храм, который стоял на этом месте, несмотря на отсутствие археологических доказательств.

В течение последних двух столетий мечеть оставалась предметом споров, а 6 декабря 1992 года индуистская толпа разрушила ее.

Главный судья Верховного суда Ранджан Гогои завершил слушания в прошлом месяце и, как ожидается, вынесет свой вердикт в ближайшие пару недель.

Как бы то ни было, решение будет иметь существенное влияние на и без того напряженные отношения между индуистами и мусульманами в Индии.

Большинство мусульманских лидеров хотят, чтобы мечеть была восстановлена, но индусы настаивают на том, что там должен быть построен их храм. Индуистские фундаменталисты заявляют, что не допустят иного исхода, кроме строительства своего храма.

Строительство «Великого храма» также стало ключевым предвыборным обещанием премьер-министра Нарендры Моди и его партии.

Внук бывшего имама мечети Бабри Мохаммад Шахид заявил агентству Reuteurs, что он решил перевезти свою семью в другое место. Его отец был среди жертв, убитых толпой в Айодхье в 1992 году.