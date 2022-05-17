Политика

Конгресс США обсудит признание палестинской "Накбы"

17 мая в 12:00 Якуб Хаджич 0

Рашида Тлаиб, член конгресса США, заявила, что представила резолюцию о признании палестинской Накбы — насильственного перемещения сотен тысяч палестинцев в преддверии создания государства Израиль в 1948 году.

Тлаиб сказала, что представила резолюцию в Палате представителей США в понедельник, на следующий день после того, как палестинцы отметили 74-ю годовщину Накбы.

«Накба хорошо задокументирована и продолжает происходить сегодня», — написала Тлаиб, палестинка по происхождению, в Twitter. «Мы должны признать, что человечность палестинцев отрицается, когда люди отказываются признать военные преступления и нарушения прав человека в Израиле при апартеиде».

Конгресвумен-демократка заявила, что резолюцию поддержали ее коллеги-прогрессивисты Бетти МакКоллум, Мари Ньюман, Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес.

Хотя маловероятно, что она будет принята, учитывая подавляюще произраильское большинство в конгрессе, палестинские правозащитники поспешили назвать этот случай «историческим».

Институт ближневосточного понимания (IMEU), аналитический центр, поддерживающий права палестинцев, поблагодарил Тлаиб за то, что она «озвучила эту реальность и обратила внимание на боль и несправедливость, от которых пострадали палестинцы».

«Во время создания Израиля почти 75% палестинского населения подверглись этнической чистке из Палестины и было разрушено более 400 палестинских деревень», — говорится в серии твитов IMEU. «Эти действия были преднамеренно спланированы и осуществлены сионистскими ополченцами с целью украсть палестинскую землю».

Миллионы выживших в Накбе — "катастрофе" по-арабски — и их потомки продолжают жить в лагерях беженцев на Западном берегу и в Газе, а также в соседних арабских странах.

Накба редко когда-либо обсуждается в основных политических кругах США, поскольку Израиль на протяжении десятилетий пользуется широкой поддержкой законодателей и сменявших друг друга президентов от обеих основных партий.

Израиль ежегодно получает 3,8 миллиарда долларов в виде военной помощи США, а в этом году  Вашингтон добавил еще 1 миллиард долларов на помощь, чтобы «пополнить» израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» после конфликта в Газе в мае 2021 года.

Тем не менее, в конце 2016 года, в последние дни президентства Барака Обамы, тогдашний госсекретарь Джон Керри признал Накбу в своих замечаниях по поводу израильско-палестинского конфликта.

«Когда Израиль будет отмечать свое 70-летие в 2018 году, палестинцы отметят совсем другую годовщину: 70 лет с того, что они называют «накбой» или катастрофой», — сказал он тогда.

В воскресенье палестинцы по всему миру отметили День Накбы митингами, на которых подчеркивалось право палестинских беженцев на возвращение. Они также потребовали справедливости в отношении журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акля, которая была убита израильскими войсками на Западном берегу на прошлой неделе.

Автор: Якуб Хаджич
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