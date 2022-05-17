Конгресс США обсудит признание палестинской "Накбы"

Рашида Тлаиб, член конгресса США, заявила, что представила резолюцию о признании палестинской Накбы — насильственного перемещения сотен тысяч палестинцев в преддверии создания государства Израиль в 1948 году.

Тлаиб сказала, что представила резолюцию в Палате представителей США в понедельник, на следующий день после того, как палестинцы отметили 74-ю годовщину Накбы.