Конгресс США обсудит признание палестинской "Накбы"

Рашида Тлаиб, член конгресса США, заявила, что представила резолюцию о признании палестинской Накбы — насильственного перемещения сотен тысяч палестинцев в преддверии создания государства Израиль в 1948 году.
Тлаиб сказала, что представила резолюцию в Палате представителей США в понедельник, на следующий день после того, как палестинцы отметили 74-ю годовщину Накбы.
«Накба хорошо задокументирована и продолжает происходить сегодня», — написала Тлаиб, палестинка по происхождению, в Twitter. «Мы должны признать, что человечность палестинцев отрицается, когда люди отказываются признать военные преступления и нарушения прав человека в Израиле при апартеиде».
Конгресвумен-демократка заявила, что резолюцию поддержали ее коллеги-прогрессивисты Бетти МакКоллум, Мари Ньюман, Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес.
Хотя маловероятно, что она будет принята, учитывая подавляюще произраильское большинство в конгрессе, палестинские правозащитники поспешили назвать этот случай «историческим».
Институт ближневосточного понимания (IMEU), аналитический центр, поддерживающий права палестинцев, поблагодарил Тлаиб за то, что она «озвучила эту реальность и обратила внимание на боль и несправедливость, от которых пострадали палестинцы».
«Во время создания Израиля почти 75% палестинского населения подверглись этнической чистке из Палестины и было разрушено более 400 палестинских деревень», — говорится в серии твитов IMEU. «Эти действия были преднамеренно спланированы и осуществлены сионистскими ополченцами с целью украсть палестинскую землю».