У Сомали и ОАЭ — новые президенты

Две страны мусульманского мира на прошедших выходных обрели своих новых лидеров.

Впрочем в обоих случаях «новые» не совсем правильное определение, хотя и по разным причинам.

В Сомали законодатели избрали бывшего лидера Хасана Шейха Мохамуда следующим президентом страны в ходе давно назревших выборов в воскресенье.

Хасан Шейх Мохамуд занимал пост президента Сомали в период с 2012 по 2017 год.

После продолжительного опроса с участием 36 кандидатов, который транслировался в прямом эфире по государственному телевидению, парламентские чиновники насчитали более 165 голосов в пользу Мохамуда, что более, чем необходимо для победы над действующим президентом Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.

Сторонники нового лидера Сомали, нарушив комендантский час (его ввели, чтобы обезопасить страну от терактов на время выборов), вышли на улицы Могадишо, празднуя и стреляя из оружия, когда стало ясно, что Мохамуд выиграл голосование.

Многие наблюдатели надеются, что выборы подведут черту под политическим кризисом, который длился более года, после того как в феврале 2021 года срок полномочий Мохамеда закончился без выборов.

Мохамед, также известный как Фармаахо, признал поражение, и Мохамуд немедленно был приведен к присяге.

66-летний Мохамуд является лидером партии «Союз за мир и развитие», которая имеет большинство мест в обеих законодательных палатах.

Член клана Хавийе, одного из крупнейших в Сомали, Мохамуд рассматривается часто как государственный деятель, придерживающийся примирительного подхода. Он также хорошо известен своей работой в качестве общественного лидера и пропагандиста образования, в том числе своей ролью одного из основателей Университета SIMAD в Могадишо.

Смена власти произошла и в Объединенных Арабских Эмиратах. После смерти шейха Халифы бин Зейда Аль Нахаяна в субботу Федеральный верховный совет страны, состоящий из правителей всех эмиратов, избрал новым президентом его младшего брата шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Он конечно же тоже не новичок у руля власти, так как был фактическим правителем страны уже много лет.

После своего избрания МБЗ выразил признательность за «драгоценное доверие», оказанное ему членами совета.

В сообщениях эмиратовской прессы говорится, что голосование было единогласным среди.

«Мы поздравляем его и клянемся ему в верности, и наш народ клянется ему в верности», — написал правитель Дубая шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум в Twitter после голосования. «Он поведет всю страну по пути славы и чести, если будет на то воля Божья».

Шейх Мухаммад, широко известный как МБЗ, является одним из самых могущественных лидеров арабского мира. Выпускник британской Королевской военной академии в Сандхерсте, он командует одной из наиболее оснащенных армий в регионе Персидского залива.

Работая за кулисами в течение многих лет в качестве фактического лидера, 61-летний шейх Мухаммад превратил вооруженные силы ОАЭ в высокотехнологичную силу, которая в сочетании с ее нефтяным богатством и статусом делового центра расширила влияние Эмиратов на международном уровне .

По сути он пришел к власти в период, когда его сводный брат шейх Халифа перенес приступы болезни, в том числе инсульт в 2014 году. Под его руководством ОАЭ отправили человека в космос, отправили зонд на Марс и открыли свой первый ядерный реактор.

Он также возглавил реорганизацию Ближнего Востока, создав новую антииранскую ось с Израилем. Официально именно шейх Халифа издал указ 2020 года, формально отменяющий закон о бойкоте Израиля, но именно МБЗ поблагодарили за его продвижение.

Смена власти знаменует собой лишь третий раз, когда ОАЭ выбирают президента с момента обретения независимости в 1971 году. Поспешность субботнего объявления, казалось, была призвана продемонстрировать единство и заверить мир в стабильности этой ключевой нефтегазодобывающей страны.