Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет.

Об этом сообщило в пятницу днем ​​государственное информационное агентство Wam.

«Министерство дел президента объявило о сорокадневном официальном трауре с приспущенными флагами и трехдневном закрытии министерств и ведомств на федеральном и местном уровнях, а также в частном секторе».

Халифа бен Заид Аль Нахайян был вторым президентом страны и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года.

Да смилуется над ним Аллах, и да простит Он его грехи.