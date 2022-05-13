Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет.
Об этом сообщило в пятницу днем государственное информационное агентство Wam.
«Министерство дел президента объявило о сорокадневном официальном трауре с приспущенными флагами и трехдневном закрытии министерств и ведомств на федеральном и местном уровнях, а также в частном секторе».
Халифа бен Заид Аль Нахайян был вторым президентом страны и занимал этот пост с 3 ноября 2004 года.
Да смилуется над ним Аллах, и да простит Он его грехи.