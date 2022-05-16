21 мая в КБР: забыть геноцид адыгов из солидарности с войной в Украине

Власти Кабардино-Балкарии запретили проведение в этом году традиционного шествия, посвященного Дню окончания русско-кавказской войны 21 мая 1864 года, которая традиционно проходит ежегодно 21 мая по центральной улице г. Нальчика. Об этом сообщает, Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр.

Напомним, что эта дата является трагической страницей в истории черкесского народа и отмечается во всех странах их проживания. После столетней воины и геноцида совершенного против него царской Россией, подавляющее большинство оставшихся в живых было насильственно депортировано в Османскую империю. В республике последние 30 лет 21 мая является нерабочим днем.

Известие о запрете шествия уже вызвало волну возмущения и негодования у представителей самых различных кругов общества не только в России, но и у многочисленной черкесской диаспоры, проживающей по всему миру.

Последние два года траурное шествие не проводилось в связи с пандемией, и общественность воспринимала эту ситуацию с пониманием, но в этом году все ограничения были сняты. Тем более, только недавно первого и девятого мая прошли подобные шествия на той же центральной улице г. Нальчика.

Валерий Хатажуков, глава Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра, обращает внимание на аргументацию властей в связи с этим запретом. Они прозвучали во время встречи руководителя администрации главы республики Мухаммеда Кодзокова с представителями кабардинского национального движения, которые являются одними из основных организаторов и участников шествия.

Так вот, на этой встрече Кодзоковым было заявлено буквально следующее: «Проведение этого шествия не желательно в связи с событиями в Украине потому, что мы должны демонстрировать полную солидарность». Дальше было сказано, что власти ни в коем случае не согласуют это мероприятие, и в случае неподчинения закону, со стороны силовиков будет применено насилие.

Хатжуков добавляет, что власти настроены совершенно серьезно, и что инициативной группе отказано в согласовании шествия, хотя в предыдущие годы в этой процедуре не было необходимости.

Фактически, речь идет о том, что черкесам предлают забыть о геноциде со стороны российской армии, чтобы... проявить солидарность с действиями российской армии в Украине. Которые, к слову, несут также признаки геноцида.

Примечательно, что Хатжуков в своей заметки также обращает внимание на еще одну инициативу, на этот раз от депутата Государственной Думы Константина Затулина, который 28 марта предложил внести поправки Федеральный закон от 24 мая 1999 года №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». В случае их принятия российскими соотечественниками будут признаваться только представители тех народов, которые владеют русским языком. И эта инициатива тоже вызвала бурю негодования, так как, практически у всех народов России есть свои диаспоры во многих странах мира, и они тесно связаны с исторической родиной культурными, экономическими и родственными связями. Только одна черкесская диаспора насчитывает несколько миллионов человек. Власти республики, говорит Хатжуков, не пытаются каким-то образом реагировать на эти поправки, внесенные депутатом Затулиным.

Хатжуков пишет, что люди все же попытаются на свой страх и риск провести мероприятия в этот день.

В общем, это очередной привет всем тем, кто надеялся, что участие кавказцев в «специальной военной операции» (имперско-колониальой войне на самом деле) каким-то образом повысит роль Ислама и Кавказа в стране. Вам скоро из ваших языков оставят только восклицания, вроде «Алга!», чтобы вы могли их орать на пепелище Мариуполя, и все. А уж вспоминать своих предков, павших в результате имперской экспансии России, вы перестанете сами «из солидарности».