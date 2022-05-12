Время оружия: для таджиков и не только

Важные и показательные новости поступают в последнее время из таджикской среды.

Так, стало известно о том, что 4 мая сего года было создано таджикское Вооруженное Крыло Оппозиции (ВКО), представитель которого сообщил об этом некоторым журналистам. По его словам, решение об этом было поддержано рядом бывших командиров Объединенной Таджикской Оппозиции (ОТО) и Народного Фронта, воевавших против промосковских таджикских коммуняк в начале 90-х годов, но прекративших вооруженную борьбу после т.н. национального примирения, заключенного в 1997 году.

Как заявил представитель ВКО, "решение о переходе к военным методам было принято 4 мая группой сторонников оппозиции, которые понимают безрезультативность и недостаточную эффективность исключительно политических методов борьбы". Также он пообещал до конца мая опубликовать политическую декларацию и программу ВКО.

Учитывая то, что личность представителя этого ВКО неизвестна, а новость о нем впервые появилась у прокремлевского блогера Андрея Серенко, поначалу она смахивала на провокацию. Но картина стала выглядеть иначе после того, как известный своей осторожностью Мухиддин Кабири, один из лидеров Национальной Коалиции таджикской оппозиции и лидер Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) не только не отмежевался от ВКО, но и фактически одобрил его создание в интервью таджикской редакции "Радио Свобода" (https://rus.ozodi.org/a/31844183.html).

В частности, Кабири назвал создание ВКО "естественным процессом", потому что режим Рахмона "не воспринимает безоружных оппонентов". От себя добавим, что он не только не воспринимает их как субъекта политического процесса, но и несмотря на все их заявления о приверженности мирной борьбе, обвиняет в том, что они ведут ее вооруженными методами (https://golosislama.com/news.php?id=35177).

Показательно, что Кабири указал на события в Афганистане и Украине как на то, что изменило его отношение к вопросу вооруженной борьбы: "После событий в Афганистане и войны в Украине мы укрепились в своих доводах о том, почему весь мир, все народы могут использовать оружие для достижения своей свободы и своих целей, а таджики не могут? Нас зомбировали установками, что надо терпеть все притеснения и насилие, но никогда не думать о вооруженной борьбе. Это тема считается табуированной или «харам» для таджикского народа".

Что ж, будем надеяться, что происходит именно то, о необходимости чего мы писали еще в 2017 году - пересмотр беззубой стратегии ПИВТ, приведшей к ее полному разгрому на родине, а Таджикистан к установлению тирании Рахмона, понявшего, что можно не опасаться отпора (https://golosislama.com/news.php?id=32703).

Отметим в этой связи, что это происходит одновременно с вооружением других ранее безоружных и травоядных оппозиций на постсоветском пространстве. Причем, происходит именно в результате начатой Кремлем войны против Украины, целью которой была заявлена ее демилитаризация. Однако ее результатом стала не только невиданная доселе милитаризация Украины при поддержке всего Запада, но и милитаризация антилукашенковского белорусского и антипутинского русского сопротивлений, которые раньше не представляли никакой реальной угрозы усатому и ботоксному.

В частности, в составе Вооруженных Сил Украины сформировались не только мощный белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского, но и легион "Свобода России", созданный из перешедших на сторону Украины российских военнослужащих и добровольцев. Причем, первый политически уже представляет Светлана Тихановская, которую многие в мире воспринимают как демократически избранного президента Беларуси в изгнании. Не исключено, что и русская оппозиция в изгнании сделает шаг к объединению как своих политических групп, так и с этим легионом, после чего у нее тоже появится свое вооруженное крыло.

Отметим в этой связи, что очень важно, чтобы действия вооруженного крыла сопротивления при его независимости в военных вопросах в политических вопросах подчинялись политическому руководству сопротивления. Правда, это требует и от последнего перешагнуть психологический барьер и начать вести себя как представителя и вооруженного сопротивления, а не пытаться от него дистанцироваться, как даже сейчас продолжает делать Кабири, судя по интервью.

В противном случае существует риск повторения того, что происходило с исламскими силами во многих вооруженных конфликтах, когда с отстранением от него политического крыла вооруженное крыло превращалось в неуправляемое и деструктивное, а лишенная вооруженных сил оппозиция становилась беззубой. Если нас читают таджикские подписчики, которые на связи с лидерами ПИВТ и Национальной Коалиции, просьба донести это до них.