Российско-израильский разлад для украинцев и палестинцев: хорошо, но мало

Конфликт между Израилем и Россией, вызванный «гениальной» ремаркой Лаврова о еврейской крови у Гитлера, а затем и комментариями МИД РФ, вроде бы разрешился. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин принес извинения.

Беннет заявил в четверг, что принял извинения во время разговора с Путиным и поблагодарил его за «разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте».

Примечательно, что никаких публичных извинений от российской стороны не прозвучало. То есть, кроме правого сиониста и путинского друга Беннета никто этих извинений не слышал.

Впрочем, комментарии российских дипломатов, подчерпнутые из красно-коричневых листков образца 1993 года, были не единственными и возможно не самыми главными причинами разлада между Москвой и Тель-Авивом. Еще есть Палестина, Сирия и иранские боевики в Сирии.

И тут нельзя не отметить тот примечательный факт, что главными бенефициарами конфликта между сионистами и «русским миром» являются два угнетенных народа, страдающих от военной агрессии шовинистических соседей – украинцы и палестинцы.

В Израиле антисемитизм московского МИД ожидаемо качнул маятник общественного мнения в сторону поддержки Украины. Израильтяне даже начали поговаривать о поставках вооружения для Вооруженных сил Украины и присоединении к санкциям против России.

Со своей стороны Палестина сейчас получает дополнительное внимание со стороны Москвы. Как раз вчера в МИД России прошли переговоры с делегацией движения ХАМАС.

Накануне палестинское агентство Safa назвало состав делегации ХАМАСа, которую возглавляет Муса Абу Марзук. Это Фатхи Хамад, Хусам Бадран и представитель ХАМАСа в Москве, имя которого не уточняется. На встречах в Москве обсудили ситуацию в Иерусалиме и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом.

«Сейчас такая неспокойная обстановка на палестинских территориях, в секторе Газа, где в основном контроль осуществляет ХАМАС. И события вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме — это тоже все тревожно. Вот по этим вопросам поделились своими оценками, своими соображениями. И относительно главной задачи — достижения палестинского национального единства», — сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Safa подчеркивает, что визит делегации ХАМАСа в Москву проходит на фоне недружественных действий руководства Израиля в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Последний визит представителей руководства ХАМАС в Москву проходил в декабре 2021 года. Сообщалось, что делегация ХАМАС также собирается встретиться с Рамзаном Кадыровым, и возможно также с Сергеем Лавровым.

А в ближайшее время Москву посетят представители палестинского движения ФАТХ.

«Мы активно проводим контакты, в том числе с палестинскими различными силами. У нас здесь уже несколько делегаций побывало. И мы ждем еще делегации: и от движения ФАТХ, и от других организаций, которые и в Рамалле, и в соседних странах базируются. Они должны приехать в скором времени. В мае и летом ожидается [их визит]», — говорит Богданов.

В общем, как видим, палестинцы стараются извлечь из этого конфликта для себя как можно больше пользы. И будем честны, мы не только не виним их за это, но и поддерживаем, при том что вполне отдаем себе отчет, что в своей опоре на Кремль палестинцев меньше всего интересует бедственное положение украинцев или мусульман Северной Евразии. Напротив, они риторически поддерживают режим Путина, также как многие украинцы поддерживают израильских сионистов в борьбе с «террористами» ХАМАС. Такова судьба народов, сражающихся за свободу – им нужны союзники, порою из самых тираничных режимов.

Резюмируя – конфликт хорош со всех сторон, и для украинцев и палестинцев.

Впрочем, надо быть реалистами. Конфликт не настолько глубок, как кажется, и извинение Путина (а еще больше – принятие этого тайного извинения Беннетом) это как раз показывает. В этом смысле ни украинцам ни палестинцам не стоит рассчитывать на серьезный разлад между двумя частями одной по сути системы. В конечно счете, и тем и другим стоит поучиться у своих врагов одному очень важному политическому качеству – не складывать яйца в одну корзину. Но об этом мы еще поговорим в ближайшем будущем.