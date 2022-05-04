Посмешища мирового масштаба

"Дебилы, @ть!", - это крылатое выражение Сергея Лаврова уже давно служит идеальной характеристикой деятельности и его самого на посту министра иностранных дел РФ, и всего возглавляемого им ведомства (да и российской власти вообще). Наглядной иллюстрацией чего стал скандал с недавними его высказываниями на тему "еврея Гитлера", в лице которого евреи сами уничтожали себя во время Второй мировой войны.

Напомним, что Лавров не историк и не блогер, а министр иностранных дел государства, которое находится в состоянии открытой войны с одной страной и холодной войны со значительной частью мира. То есть, в сложнейшем международном положении, в котором каждый союзник не будет лишним, а враг, наоборот, очень даже может оказаться лишним.

И вот в такой ситуации он умудряется своими комментариями толкнуть Израиль, который упорно отказывался присоединяться к санкциям против России и поставлять Украине нужное ей вооружение, к поддержке последней. Причем, когда израильские власти предсказуемо возмутились его высказываниями о еврейских корнях Гитлера, поняв их так, как будто бы евреи сами себя уничтожали, вместо того, чтобы пояснить, что его неправильно поняли, российский МИД решил дать добавки и обвинил Израиль в поддержке неонацизма в Украине.

Еще раз - мы говорим не об оценках событий истории. А о дипломатии страны и том, какие задачи она призвана решать. А так же об уровне эксперизы, которой в российском МИДе похоже вообще не осталось. Ведь иначе они бы знали, что в Израиле сейчас у власти находится коалиционное правительство с кучей противоречий внутри. И если МИД Израиля возглавляет либерал Лапид, симпатизирующий Украине, то во главе Израиля стоит правый сионист Беннет, тяготевший к России. И в то время как последний всеми силами пытался удержать Израиль от присоединения к санкциям Запада против России, Лавров и его подчиненные своими тупыми репликами выбивают у них почву из под ног, толкая дружественный путинской России Израиль в стан ее врагов.

Ну как их после этого можно назвать? Только словами самого же Лаврова.

То же можно сказать и о главпопе РФ Патриархе Кирилле, который выставил себя на всемирное посмешище в разговоре с Папой Римским. Вот как его описал последний:

«Я разговаривал с Кириллом 40 минут по Zoom. Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют [«войну»]. Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика».

"Путинский алтарный мальчик" - из уст главы одной из крупнейших и влиятельнейших мировых конфессий это настоящий приговор тому, кто в свое время пытался встать с ней вровень. Но как для того, чтобы быть мировой державой, нужно иметь соответствующие кадры и мозги, так их нужно иметь и для того, чтобы быть мировой церковью.

В путинской же России мы наблюдаем тотальное отупение всего ее правящего класса, всего путинского истеблишмента - как политического, так и "духовного". В мировом масштабе уровень этих людей - ниже плинтуса, на что им уже с нескрываемым презрением и указывают. Поэтому рано или поздно туда их и загонят.