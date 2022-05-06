Высший суд Румынии подтвердил выдачу Амину Герихановой в РФ

Высший румынский кассационный суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции в Россию чеченки Амины Герихановой, которая, спасаясь от войны в Украине, пыталась через Румынию выехать в Турцию. Российские силовики обвиняют беженку в причастности к «террористической» деятельности в Сирии.

Заседание по жалобе на экстрадицию Герихановой проходило 4 мая. Сначала о негативном решении суда сообщили румынские СМИ, а затем официальное сообщение появилось и на сайте суда.

"В Высшем кассационном суде Амина Гериханова проиграла. Ее апелляция на решение об экстрадиции была отклонена, а это означает, что румынские власти теперь будут продолжать разбирательство по отправке ее обратно в Российскую Федерацию", – сообщает издание Аntena3.

"Амина Гериханова будет выдана Российской Федерации. Это решение является окончательным", – добавляет телеканал KANAL D.

Родственник беженки Амруди Бахарчиев заявил в комментарии для Кавказ.Реалии, что 4 мая созванивался с Аминой еще до оглашения вердикта суда и о принятом решении ничего не знает.

"Россия уже готовит для румынских властей российские документы Амины, чтобы Румыния могла осуществить экстрадицию. Перспективы очень слабые, но мы не теряем надежды", – комментирует решение суда в базирующейся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд", которая оказывает юридическую помощь Герихановой и ее родным.

Ну что тут сказать? Возможно Румынии стоит вспомнить, что та же Украина еще недавно выдавала России людей по таким же «правовым» запросам. А теперь руководство Украины, ее политическая и военная элита, в глазах Кремля стали кем-то вроде «незаконных вооруженных бандформирований» Ичкерии. Учитывая, что следующей горячей точкой с большой вероятностью может стать Молдова, а российские генералы прямо говорят о «защите ущемляемых русских людей в Приднестровье» (читай от «румынского фашизма») со стороны Румынии такие шаги выглядят как выстрел себе же в ногу.