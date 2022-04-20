Румыния собирается выдать России чеченскую беженку

Суд города Сучава в Румынии удовлетворил запрос России на выдачу беженки из Украины, чеченки Амины Герихановой. Она планирует оспорить это постановление и запросить статус беженца, сообщают Кавказ.Реалии.

Об этом изданию рассказал двоюродный дедушка (дядя отца) ребенка беженки Амруди Бахарчиев, у которого в настоящий момент живет под опекой восьмилетний сын Амины.

"На это решение подана жалоба в вышестоящую инстанцию, поэтому суд продлил срок содержания Амины под стражей еще на 30 дней. Также миграционная служба Румынии проведет с ней собеседование на получение политического убежища. Собеседование пройдет 19 апреля", - рассказал Бахарчиев.

Он уточнил, что апелляция на решение о депортации Герихановой пройдет в Бухаресте, но дата еще не назначена.

Кроме того 18 апреля чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" (Швеция) заявляла, что офис президента Украины "дал обещание принять Амину Гериханову с сыном обратно в страну и никогда не ставить ее под угрозу депортации или экстрадиции".

Напомним, что 36-летняя уроженка Чечни Амина Гериханова была задержана 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. Правовую помощь ее родным оказывает "Вайфонд".

Суд города Сучава 25 марта продлил на месяц арест уроженки Чечни Амины Герихановой. Однако родные и знакомые женщины уверены, что она не имеет никакого отношения к незаконным вооруженным формированиям.

Тогда же в австрийской столице Вене прошел массовый пикет против экстрадиции Герихановой.

"Амина была задержана 13 марта при попытке выехать из уничтожаемой российскими бомбами и ракеты Украины в Румынию. Мы призываем власти Румынии не экстрадировать ее в Россию, где Амину ждут пытки и убийство", – заявила соорганизатор пикета в Вене, представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева.

Она добавила, что помимо чеченской диаспоры в пикете приняли участие представители некоммерческих правозащитных организаций Stop Deportation, Wiener Vernetzung gegen Abschiebung (нем. – "Венская сеть против депортации"), Antifa, No Border No Nation (англ. – "Нет границ, нет наций"), а также активисты и жители Австрии. На пикет пришли и родственники Герихановой.

Собравшиеся держали плакаты с требованием оставить задержанную в Евросоюзе и не выдавать России. Также они рассказали о попытах Кремля через систему Интерпола заполучить покинувших страну по политическим мотивам уроженцев Северного Кавказа.

Мы же со своей стороны можем только удивляться тому, что после 24 февраля этого года (по хорошему и гораздо раньше) страна Европы может иметь какие-либо отношения с «правоохранительными» органами России. Румыны, вы серьезно? Вам мало Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также залихватского вранья от официальной Москвы о якобы "фейках", чтобы понять, что надо делать с российскими запросами на выдачу тех, кого преследуют в России?