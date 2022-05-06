10 лет колонии поэту: новый поворот старой истории

Вчера стало известно о том, что к 10 годам лишения свободы приговорен чеченский поэт Шамиль Арбинин (на фото), об аресте которого мы сообщали год назад (https://golosislama.com/news.php?id=39654).

Очередным драконовским приговором в путинской России уже никого не удивишь. В том числе в отношении поэта, ведь уже не раз говорилось о том, что возвращаются сталинские времена, а поэты тогда сидели в лагерях сплошь и рядом.

Показательно в этой новости другое. Будь такой приговор чеченскому поэту вынесен судом Москвы или любого обычного российского города, он бы вообще не вызвал никакого удивления по нынешним временам. Однако приговор чеченскому поэту, за "дела давно минувших дней" был вынесен судом Грозного. И вынесен в отношении человека, который спокойно жил в России и приезжал в Чечню, проводя вечера своей поэзии, из чего можно сделать вывод, что у него были какие-то основания чувствовать себя при этом в безопасности. И вот - не просто 10 лет, но именно судом Грозного.

Обращает на себя внимание тот факт, что этот приговор совпал с недавним заявлением Рамзана Кадырова, в котором он отождествил себя с теми, кто воевал против Ичкерии не только во вторую, но и в первую чеченские войны. Вот что он сказал: "Как вы воевали в первой военной кампании, второй военной кампании? Мы у вас выиграли. Мы выиграли терроризм, экстремизм, мы выиграли все институты западноевропейских государств, которые направили вас сюда, в Чеченскую Республику для развала суверенного государства России" (https://t.me/RKadyrov_95/1983).

И это действительно важное, программное заявление, потому что до недавнего времени неофициальная идеология Кадырова и его сторонников строилась на том, что в первую чеченскую войну чеченцы были вынуждены воевать за свою свободу, так как с одной стороны стали жертвами алкоголика Ельцина, а с другой стороны были обмануты своими лидерами. А вот уже ко второй войне у них появился лидер в лице Ахмата-хаджи, который привел их к союзу с Путиным, чьим пехотинцем и стал его сын.

Такой подход помимо прочего позволял Рамзану Кадырову перетягивать на свою сторону некоторых участников или сторонников сопротивления в первой или даже в начале второй войнах, которые разочаровались в перспективах этого сопротивления и поверили в "путь Ахмата-хаджи". И вот сейчас оказывается, что когда Ахмат Кадыров был муфтием Ичкерии, призывая к Джихаду против России, он то ли ошибался, то ли был внедренным агентом, выполняя задание по развалу в сопротивления изнутри. Но в любом случае сейчас Кадыров-младший ассоциирует себя не с той стороной, к которой (по-крайней мере внешне) принадлежал его отец и он сам, а с теми, кто против них воевал.

При таком подходе не стоит удивляться, что грозненский суд приговаривает к 10 годам колонии человека, который уже давно не участвовал в сопротивлении и де-факто принял реалии кадыровской Чечни, но при этом восхвалял героев чеченского сопротивления прежних времен. В кадыровской Чечне, как известно, живет еще один такой поэт, но в отличие от Шамиля Арбинина от него уже давно не слышно никаких стихов. Хотя такой приговор это повод призадуматься и ему, и многим людям со схожей биографией.

Все это уже было век назад. Тогда, чтобы выиграть гражданскую войну большевики приняли в свои ряды многих противостоявших им на "окраинах", но смирившихся с поражением националистов, которые потом активно участвовали в строительстве советских союзных и автономных республик. Однако в 30-е годы всем им припомнили их прошлое, отправив кого к стенке, кого в лагеря. И приговор Шамилю Арбинину в кадыровской Чечне выглядит как шаг именно в этом направлении.

Правда, возникает вопрос - не припомнят ли самому Рамзану Кадырову, на чьей стороне в "первой военной кампании" находился он сам?