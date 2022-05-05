Сайд-Мухамад Джумаев помещен в штрафной изолятор

Уроженец Чечни Сайд-Мухамад Джумаев, осужденный за драку с омоновцами на митинге в Москве, помещен в штрафной изолятор за три мелких нарушения. Об этом сообщила его тетя в закрытом инстаграм-аккаунте после посещения колонии адвокатами. О каких именно нарушениях идет речь, она не уточнила.

Ранее стало известно, что Джумаева перевели в колонию города Покров Владимирской области – там же отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Тетя Джумаева жаловалась, что ИК-2 "это пыточная и коррупционная составляющая всей российской ФСИН системы и так называемая "красная зона". То есть такая, где где вся полнота власти – у администрации и, следовательно, режим жестче.

После перевода в покровскую колонию, по словам тети Джумаева, на физическое насилие осужденный пока не жаловался.

Напомним, что бывший студент МГУ из Чечни подрался с силовиками на митинге в поддержку Алексея Навального 23 января прошлого года в Москве. Видео, на котором Джумаев дает отпор сразу нескольким бойцам ОМОНа, широко распространилось в соцсетях. Полиция объявила студента в розыск.

28 января студент был задержанв Псковской области, где, предположительно, пытался перейти границу с ЕС. Джумаеву было предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления по статье о применении насилия в отношении представителя власти. 19 августа 2021 года Тверской суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима. В февраля 2022 года решение утвердил Мосгорсуд.