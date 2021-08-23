Чеченец Саид-Мухаммад Джумаев приговорен к пяти годам колонии за драку с полицией

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти за драку с бойцами ОМОНа на митинге в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

О деле Джумаева высказался целый ряд активистов и правозащитников, мы же процитируем пост адвоката Мурада Мусаева.

В английском языке есть такое выражение - "perfect storm" ("идеальный шторм"). Это когда в одном деле складывается несколько неблагоприятных обстоятельств, которые в своей совокупности производят максимально негативный эффект.

С первого дня в деле Джумаева мы понимали, что столкнулись с таким вот "идеальным штормом". Налицо было сразу несколько явлений, каждое из которых в отдельности было способно навредить нам (и интересам правосудия), а сумма которых просто губительна:

Во-первых, Сайд-Мухамад стал участником «несанкционированного митинга» – с точки зрения власти, одного из главных политических зол современности (потому что мы не хотим ни как в Киеве, ни как в Париже).

Во-вторых, речь шла ни о каком-нибудь митинге, а об акции в поддержку главного политического злодея всея Руси – не к ночи будь помянут – Алексея Навального.

В-третьих, "нулевая толерантность" к любому противлению представителям власти – важнейшая из установок современной уголовно-правовой политики в России.

В-четвёртых, потерпевшие в деле Джумаева – сотрудники силовых ведомств, а силовики, как известно, занимают весьма важное место в нынешней политической системе [ценностей]. К тому же двое из трёх потерпевших – служащие Росгвардии, которая на особом счету.

В-пятых, зрелищное столкновение Сайд-Мухамада с людьми в камуфляже и шлемах, запечатлённое камерами с разных ракурсов, показали практически все телеканалы мира, оно разлетелось по интернету, набирая на каждом углу по миллиону-другому просмотров. Сайд-Мухамад, сам того не желая, стал символом и рок-звездой протестов января 2021 года.

Кроме того, Джумаев – чеченец. Это его качество – не ключевой фактор дела, но и без внимания оно, конечно, не осталось. (Даром, что ли, в каждой второй заметке Джумаев зовётся "чеченцем, который подрался с омоном"?)

В российском суде, где вероятность благоприятного для стороны защиты исхода уголовного дела и так не велика, вышеописанный идеальный шторм умножил шансы защиты на ноль.

Честь мундира, жажда мести "этому наглецу", необходимость устрашения окружающих путём показательной порки рок-звезды – всё это в понимании наших оппонентов важнее правосудия с его высокими принципами (равенством всех перед законом, гуманизмом и проч.).

Значит ли это, что надо было (или сейчас следует) опустить руки - в отчаянии или дабы не замараться об "заведомо проигрышное" дело?

Конечно, нет.

В этом деле, как и в любом другом, мы делаем что должно, а сбудется - что суждено.