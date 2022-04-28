Израильский суд признал вину еврейских поселенцев, воспевавших убийство палестинской семьи

Израильский суд признал семерых мужчин-евреев виновными в подстрекательстве к насилию и террору, а также по целому ряду других обвинений за их участие в свадьбе в 2015 году, когда гости праздновали поджог убивший палестинского ребенка и его родителей.

Городской суд Иерусалима в среду признал семерых виновными в целом ряде преступлений после «прославления танцами и песнями убийства семьи Давабшех».

Другой мужчина, певец на свадьбе, был признан невиновным и оправдан.

Обвинения в подстрекательстве предусматривают максимальный срок тюремного заключения до пяти лет.

По сообщению израильской ежедневной газеты «Гаарец», слушание приговора было назначено на ноябрь.

Напомним, что семья Давабшех сгорела в результате нападения нелегальных еврейских поселенцев с использованием зажигательной смеси в июле 2015 года.

Нападение на деревню Дума на оккупированном Западном берегу убило 18-месячного Али и его родителей Рихам и Саада и вызвало возмущение как палестинцев, так и израильтян.

Спустя несколько месяцев после нападения появилось видео со свадьбы, которое транслировалось по израильскому телевидению, на котором гости размахивали автоматами и танцевали под музыку с текстами, призывающими к мести, а на некоторых были фотографии Али Давабшеха.

Свадебные песни содержали такие слова, как «мечеть сгорит» и «мечеть взорвется».

По данным Министерства юстиции, суд признал мужчин виновными по обвинениям, в том числе в подстрекательстве к насилию или террору.

Один из них был признан виновным в подстрекательстве к расизму, поддержке «террористической» группы и незаконном хранении оружия, а другой был признан виновным в хранении оружия, сообщает «Гаарец».

«Я обнаружил, что подстрекательский характер инцидента был очевиден для всех, ясен и неопровержим», — сказал судья.

Дов Морелл, один из осужденных, в среду написал в Твиттере: «Мои поступки не отражают того, кем я являюсь сегодня, и я сожалею о них».

Но он добавил: «Я не думаю, что это уголовное преступление, и, похоже, я обжалую обвинительный приговор».

Комментариев от других подсудимых не последовало.

Что тут добавить? Тот случай, когда израильтяне достойны похвалы, что есть то есть. Имеется в виду конечно же суд, и напомним, что независимая судебная система это безусловно один из самых сильных столпов Израиля, не менее сильных, чем ЦАХАЛ и Моссад.

Около 700 000 израильских евреев живут в более чем 200 незаконных поселениях на Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме, часто под защитой вооруженных израильских солдат.

Некоторые также живут в десятках несанкционированных аванпостов, разбросанных по палестинским территориям, что также является незаконным по израильскому законодательству.

Нападения поселенцев на палестинцев и их имущество при защите и поддержке израильских военных носят безудержный характер и являются регулярным явлением на Западном берегу.

Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом.

Расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме продолжалось при каждом израильском правительстве с 1967 года.