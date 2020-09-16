Израильтянин получил три пожизненных срока за убийство палестинской семьи

В понедельник израильский суд приговорил еврейского поселенца к трем пожизненным заключениям за убийство палестинского младенца и его родителей в результате поджога их дома на оккупированном Западном берегу.

25-летний Амирам Бен-Улиель был приговорен судом Лода после осуждения в мае за убийства 2015 года. Он также был признан виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство и поджог, а также в заговоре с целью совершения преступления на почве ненависти.

В результате поджога погиб 18-месячный Али Давабшех. Его мать, Рихам, и отец, Саад, позже умерли от ран. Четырехлетний брат Али Ахмад с ожогами на теле выжил.

Суд заявил, что действия Бен-Улиеля «были тщательно спланированы и проистекали из радикальной идеологии, которой он придерживался, и расизма». В заявлении суда говорится, что наказание "близко к максимальному наказанию, предусмотренному законом".

Семья Давабшех уже заявила, что даже тюремное заключение не может искупить преступление.

Дедушка малыша, который присутствовал в суде, сказал журналистам, что решение не принесло ему «радости».

«Это не вернет мою семью», - сказал Хусейн Давабшех. «Что даст мне решение суда? Что оно даст Ахмаду? Оно ничего ему не вернет».

Бен-Улиель проведет как минимум 15 лет за решеткой, приговор был вынесен задним числом до его ареста в 2015 году. Суд также обязал его выплатить почти миллион шекелей (290 000 долларов) в качестве компенсации.

Поселенец отказался давать показания на суде, а его адвокат попытался аннулировать признание и другие доказательства обвинения, которые, по его словам, следователи израильской спецслужбы Шин Бет выбили из него силой.

Поджог 2015 года произошел на фоне волны нападений еврейских поселенцев на палестинцев Западного берега.

Бен-Улиель утверждал, что хочет отомстить за убийство израильтянина месяцем ранее. Он выбрал дом семьи Давабшех и другое жилище в деревне Дума, недалеко от Наблуса, зная, что они были заселены, и, прежде чем напасть на них, нарисовал на их стенах «Месть» и «Да здравствует царь Мессия».

Сначала он бросил коктейль Молотова в окно дома, жителей которого не было дома.

Затем он направился к дому Давабшехов и бросил вторую бомбу с зажигательной смесью в окно спальни, где находились пара и двое их детей, прежде чем сбежать.

Эти убийства пролили свет на нападения евреев на палестинцев и вызвали обвинения в том, что Израиль недостаточно сделал для предотвращения такого насилия. Критики заявили, что меньшие нападения на мечети или церкви уже давно остаются безнаказанными.

По мере того как расследование теракта в Думе затягивалось, палестинцы жаловались на двойные стандарты, когда подозреваемые палестинцы быстро арестовываются и преследуются в соответствии с военно-правовой системой, которая дает им мало прав, в то время как израильские евреи находятся под защитой уголовного законодательства страны.

Бен-Улиель принадлежал к движению, известному как «Молодежь с вершины холмов». Это группа молодых еврейских поселенцев без лидера, которые создали несанкционированные аванпосты, обычно скопления трейлеров, на вершинах холмов Западного берега - земли, которую палестинцы хотят для своего долгожданного государства.

Известно, что движение нападает на палестинцев и даже вступает в столкновения с израильскими солдатами. Тем не менее Израиль не спешит признавать террористами ни это движение ни самого Бен-Улиеля.