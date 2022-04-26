В Мали около французской базы нашли массовое захоронение

Переходное военное правительство Мали подтвердило факт обнаружения массового захоронения рядом с бывшей французской военной базой, Между тем официальные лица в Париже заявили, что тела были помещены туда преднамеренно в попытке дискредитировать Францию.

Согласно заявлению, опубликованному отделом по связям с общественностью вооруженных сил Мали в пятницу вечером, найденные тела находились в состоянии сильного разложения.

Патруль обнаружил тела на прошлой неделе недалеко от армейской базы Госси на юге страны, говорится в заявлении, добавив, что расследование запланировано.

Ранее в пятницу Франция обвинила российских наемников, действующих в Мали, в инсценировке массового захоронения в попытке дискредитировать французских военных после их решения вывести свои войска из страны.

Французские военные использовали беспилотник, чтобы снять наемников, перемещающих и закапывающих тела на военной базе Госси вскоре после вывода французских войск, которые были там дислоцированы, сообщил представитель французской армии в интервью Deutsche Presse-Agentur (dpa) в Париже в пятницу.

По его словам, на записи видно, как наемники снимали и фотографировали мертвых. Эти кадры позже появились в социальных сетях и сопровождались комментариями о том, что это наследие дислоцированных там французских войск.

Напомним, что российские наемники из ЧВК «Вагнер» прибыли сюда после того, как 19 апреля Франция передала базу Мали. Вскоре после этого и были опубликованы кадры в Интернете, добавил представитель французских военных.

По словам представители, в могиле похоронены люди, которые погибли в боях в регионе незадолго до того, как французские войска покинули страну.

В целом нельзя отрицать ни один из вариантов. Французы вели себя в бывшей далеко не щепетильно, их военные преступления отмечались наблюдателями, не говоря уже о том, что французы годами закрывали глаза на масштабные военные преступления, совершаемые малийскими войсками (например этническую чистку в Тимбукту).

С другой стороны, для наших читателей уже не секрет, как любят использовать «обнаружение» массовых захоронений российские пропагандисты. К тому же не стоит забывать, что Мали прямо сейчас находится под международным прессом из-за недавней массовой резни, в которой принимали участие боевики Вагнера. Так что гора трупов у французской базы как раз кстати и дает возможность малийской хунте перевести стрелки.