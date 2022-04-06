Мали: в худшей за десяток лет резне отметились российские наемники

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила массовую казнь примерно 300 человек, включая гражданских лиц и предполагаемых членов вооруженных группировок, во время военной операции, проведенной малийскими силами и иностранными боевиками.

HRW в своем заявлении во вторник назвала обозначила резню как «самое страшное зверство, о котором сообщалось в десятилетнем конфликте в Мали». Она произошла в центральном малийском городе Мура во время военной операции, которая началась 27 марта.

«Злоупотребления со стороны вооруженных исламистских группировок не могут служить оправданием преднамеренного убийства пленных военными», — заявила Коринн Дуфка, директор HRW в Сахеле.

«Правительство Мали несет ответственность за это злодеяние, худшее в Мали за десятилетие, совершенное малийскими силами или связанными с ними иностранными солдатами», — добавила она.

Массовые убийства являются нарушением международного права, которое запрещает злоупотребления в отношении захваченных комбатантов и задержанных гражданских лиц в соответствии со статьей 3 Женевской конвенции.

В пятницу министерство обороны Мали опубликовало заявление, в котором говорится , что 203 «террориста» были убиты в ходе воздушно-наземной военной операции с 23 марта по 3 апреля.

Правозащитная группа собрала данные 27 человек, в том числе общественных деятелей, дипломатов, аналитиков по вопросам безопасности и свидетелей из Муры — города с населением около 10 000 человек, который с 2012 года стал эпицентром насилия, развязанного вооруженными группировками.

«Правительство Мали должно срочно и беспристрастно расследовать эти массовые убийства, в том числе с участием иностранных солдат», — сказал Дуфка.

«Чтобы такие расследования были достаточно независимыми и заслуживающими доверия, власти должны обратиться за помощью к Африканскому союзу и Организации Объединенных Наций», — добавила она.

HRW пришла к выводу, что малийские солдаты и иностранные боевики, которых несколько источников идентифицировали как белых солдат, не говорящих по-французски, казнили в городе несколько сотен человек небольшими группами в течение нескольких дней.

«В течение четырех дней солдаты приказывали задержанным мужчинам группами по четыре, шесть или до 10 человек встать и пройти от нескольких десятков до нескольких сотен метров», — цитирует отчет HRW очевидца.

«Там их без суда и следствия казнили малийские и иностранные солдаты», — сказал свидетель, добавив, что некоторые жертвы были убиты выстрелами в голову, а другие группы мужчин сожгли заживо.

«С понедельника по четверг в нашем селе раздавались звуки выстрелов», — сообщил один из жителей.

Местные жители также рассказали HRW, что с января многие вооруженные иностранцы, предположительно россияне, принимали участие в военных операциях в центральных малийских городах Софара, Сегу, Мопти, Диабали и Белиданеджи и вокруг них. По сообщениям в резне участвовали около сотни россиян из ЧВК Вагнера.

Подавляющее большинство убитых малийскими солдатами и наемниками были мужчинами из племени скотоводов фулани, этнической группы, из которой вооруженные группы в прошлом активно вербовали сторонников.