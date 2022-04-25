В Крыму из-за санкций не могут достроить соборную мечеть

Пока одни российские чиновники взахлеб рассказывают о пользе западных санкций против России, другие отмечают проблемы. Так в Крыму рассказали, что санкции Запада замедляют процесс строительства многострадальной соборной мечети в Симферополе. б этом рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Был период, когда работы были приостановлены, но сегодня все работы возобновились. Сегодня прогнозировать очень сложно, когда будет запущена мечеть в эксплуатацию, потому что происходит изменение цен, и санкции, к которым крымчане за восемь лет привыкли. Но общие санкции против Российской Федерации дают сегодня определенную задержку", — пояснил чиновник.

Он отметил, что для завершения строительства Соборной мечети необходимы материалы, которые завозятся из-за границы (внезапно!), добавив, что открытия мечети ждут не только мусульмане Крыма, но и все крымчане.

Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Мечеть сможет вместить более четырех тысяч верующих.

Мы не зря назвали проект строительства мечети многострадальным. Разрешение на строительство мусульманам Крыма городской совет Симферополя выдал еще в далеком 2004 году, когда Россия не оспаривала украинский суверенитет Крыма. С тех пор более десятка лет прошли без каких-либо результатов – строительство отменяли, запрещали, меняли участок и далее. В итоге, несмотря на то, что 3 марта 2011 года крымские татары установили камень на месте, где должно было начаться строительство мечети, был начат сбор средств на строительство и поиск спонсоров, начало строительства, запланированное на 2014 год ко встрече президентов Украины и Турции, было отложено из-за аннексии Крыма. По настоящему процесс был запущен лишь в 2015 году, уже после аннексии Крыма, а само строительство начато лишь в 2017 году.

Российские пропагандисты сейчас любят указывать на это обстоятельство, утверждая, что мол «за десятки лет Украина так ничего и не сделала для крымских татар», в отличие от России, которая сразу же озаботилась строительством мечети. Вот только пропаганда умалчивает, что палки в колеса крымским мусульманам ставили ровно те же самые люди, что потом перешли почти в полном составе на сторону Москвы и рулят Крымом сейчас. Годами они стращали Киев фантомом «крымскотатарского сепаратизма» и «мусульманской угрозы», чтобы потом в одночасье перебежать к Кремлю. Зато теперь они строят из себя «благодетелей» крымских мусульман.

Кстати, стоит отметить еще один интересный факт. Мечеть даже по своему архитектурному облику это явно турецкий проект и напоминание о тесных связях Крыма и Турции. Турецкие спонсоры участвовали в проекте с самого начала, что вызывало «настороженность» у россиян. В 2015 году, когда турки сбили российский военный самолет в своем воздушном пространстве, с турецким застройщиком из компании «Эрбек» попрощались. Вместо турок проектом занялись российские компании, в том числе из Татарстана, который играет роль своего рода колониального покровителя для крымских мусульман.

Издание «Реальное время» цитировало приглашенного руководителя казанской дизайн-студии «АРТМУС» Дмитрия Мусина, который особенно был недоволен «османским» обликом Соборной мечети.

«— Я не стесняюсь это говорить: турецкая экспансия как художественное наследие нас немножко настораживает. Начиная с XVI века исламская архитектура Крыма развивалась под влиянием искусства Османской архитектуры. Османский стиль выработал яркие характерные формы и приемы, которые воплощаются в современных мечетях. Настораживает прямое цитирование архитектуры Турции (Османского периода) в данном проекте, не отражены в архитектуре традиции культуры и этноса крымских татар», — прокомментировал Мусин.

Дизайнер из Казани внезапно стал специалистом по традициям культуры и этноса крымских татар, видимо по принципу «все татары одинаковые», и, хотя был вынужден признать, что исламская архитектура Крыма сотни лет находилась под влиянием османских традиций (в отличие от Казани), все же возмущен «прямым цитированием архитектуры Турции». Слова же «турецкая экспансия» намекают на то, что это возмущение вызвано далеко не только и столько эстетическими соображениями.

Впрочем, мусульманам Крыма уже не столь важно, каким именно традициям будет следовать архитектура мечети, лишь бы она была достроена. Мусин в том же интервью обещал, что мечеть будет готова к 2019 году. Сейчас 2022, а «великая Россия» без стройматериалов из-за границы до сих пор не может достроить мечеть.