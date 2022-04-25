«Превентивные переговоры»: у израильтян новая тактика "сдерживания" ХАМАС

На фоне обострившейся ситуации в Палестине снова пошли разговоры о переговорах между Израилем и движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Нюанс в том, что если раньше израильское т.н. «сдерживание» палестинцев основывалось на предположении о том, что палестинские организации знают, что их ждет в случае конфликта, то сейчас в игру вступают новые факторы. И Израиль вынужден срочно выдумывать новый вариант переговоров с ХАМАС. Об этом в своей статье в израильской Гаарец пишет Цви Барэль.

Колумнист отмечает иронию - Израиль, как известно, не ведет переговоров с «террористами». Но это якобы незыблемое правило может меняться в зависимости от положения и условий. Если, например, страна должна положить конец ракетным пускам или запускам огненных шаров, или если ей нужно завершить военную операцию «решающей победой» и, конечно, если она хочет вернуть тела израильских солдат или пленных, которые находятся в Газе, то она может вести переговоры.

Конечно же это будут переговоры не прямые, когда офицеры встречаются с лидерами организаций, а через посредников. Правила игры, созданные между Израилем и ХАМАСом, четко диктуют, как должны быть узаконены эти переговоры. Эти правила развивались со временем, становились все более гибкими, более запутанными, пока люди не начинали задаваться вопросом, почему те просто не установят прямую связь между офисом политического лидера ХАМАС Исмаила Хании или лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и офисами израильского правительства, премьер-министра, министра обороны и начальника штаба ЦАХАЛ.

Раньше в Израиле существовало железное правило: тишина будет встречена тишиной. Но полной тишины никогда не было, и любое происшествие автоматически вызывало ответную реакцию в виде воздушных бомбардировок, иногда для того, чтобы уничтожить «источник запуска», иногда для того, чтобы убить «высокопоставленную фигуру» или просто «послать сообщение».

Иногда это принимало форму обширной операции, длящейся несколько дней. Так работал баланс "сдерживания", основанный на предположении, что ХАМАС, «Исламский джихад» и остальные палестинские организации знали, что их ждет, и нуждались только в напоминании время от времени, чтобы поддерживать чувство страха.

Этот формат переговоров, по выражению Барэля, «мутировал» перед праздниками (иудейским Песахом и мусульманским Рамаданом), и родился новый «штамм». Нынешнюю версию можно назвать «превентивными переговорами». Их цель состоит в том, чтобы предупреждать и угрожать ужасным ударом, который будет нанесет по Газе, если палестинские ракеты будут выпущены по Иерусалиму.

На первый взгляд, согласно доктрине сдерживания, такие переговоры излишни. Ведь Газа не нуждается в напоминании о разрушительном исходе боевых действий в прошлом мае. Жители анклава должны были принять близко к сердцу резкие высказывания тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху: «Мы изменили уравнение не только на дни операции и во время операции, но и на будущее. Если ХАМАС думает, что мы потерпим моросящий дождь из ракет, то он ошибается. Мы ответим новым уровнем силы на каждый случай агрессии против границы с Газой и общин где-либо еще в Израиле. Как было в прошлом, так уже не будет в будущем».

Новый премьер-министр Нафтали Беннет принял этот лозунг в немного измененном виде. Похоже, он решил, что так, как было в прошлом, не должно быть уже сейчас. В марте, когда уже были определены даты Песаха и Рамадана, он встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и правителем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом, и изложил необходимость обуздать ХАМАС. Египет взял на себя обязательство вести переговоры с ХАМАС и, согласно сообщениям в арабских СМИ, представил ХАМАС свои соображения.

«Правительство Беннета крайне слабо. У вас есть только два варианта. Можно обострить ситуацию и вызвать сильную атаку этого правительства, чтобы оно могло выдержать критику справа и выжить политически, а можно успокоить ситуацию и отметиться достижения в экономической и дипломатической сферах», — объяснили лидерам ХАМАС представители египетской разведки.

Чтобы показать свою серьезность, египтяне предупредили, что, если ситуация не будет оставаться спокойной, это может сказаться на восстановлении Газы. Среди прочего, поток строительных материалов в Газу прекратится, а разрешения на работу не будут выдаваться египетским рабочим и инженерам, работающим на восстановление анклава. Египет потребовал, чтобы ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили совместную декларацию, в которой говорилось, что они не стремятся к эскалации. Организации отклонили это требование, но уточнили, что они не намерены вести эскалацию, однако все зависит от действий Израиля в Аль-Аксе.

В то же время египетские переговорщики, в том числе сын президента Египта Махмуд ас-Сиси, объяснили своим израильским собеседникам, что Израиль должен «что-то» дать ХАМАСу, чтобы предотвратить эскалацию — например, освободить около 400 палестинцев, арестованных во время столкновений у Аль-Аксы. У ХАМАСа были и другие требования, такие как прекращение военных действий в лагере беженцев Дженин; с его точки зрения нет никакой разницы между сектором Газа и Западным берегом или между Иерусалимом и Газой.

Египтяне передают эти сообщения Израилю, а также описание действий, предпринимаемых ХАМАС для предотвращения ракетного обстрела со стороны соперничающих группировок. Среди прочего сообщалось, что ХАМАС занял «жесткий тон» в отношении «Исламского джихада», чтобы остановить ракетный обстрел Израиля, и что потенциальные ракетчики были арестованы. И действительно, после ракетного обстрела Сдерота на позапрошлой неделе «Исламский джихад» поспешил сообщить Египту, что он не несет ответственности.

Эти переговоры происходят непрерывно. Каждый день проводится совещание для оценки ситуации, в которых также участвует Египет. Израиль принял решение закрыть контрольно-пропускной пункт Эрез «до дальнейшего уведомления» в ответ на ракетные обстрелы Сдерота после обсуждения с Египтом, который продолжает использовать контрольно-пропускные пункты Саладин и Рафах в обычном режиме.

Еще одно существенно отличие от прошлых лет упоминает Барэль. Ранее переговоры с ХАМАС велись через Египет, но события мая прошлого года создали крепкую связь между Иерусалимом и Газой. А это уже требует от Израиля учитывать позиции других стран, таких как Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и даже Турция. И похоже, резюмирует автор, ХАМАС знает, как воспользоваться новыми дипломатическими рычагами, имеющимися в его распоряжении после подписания Авраамических соглашений, чтобы превратить баланс израильского военного «сдерживания» в сдерживание дипломатическое – гораздо менее разрушительное и кровопролитное для Газы, гораздо более выгодное для ХАМАС.