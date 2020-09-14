Мечеть Аль-Акса и арабская нормализация Израиля

Заявление, включенное в соглашения о нормализации отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов, может привести к разделу комплекса Аль-Акса, поскольку оно нарушает статус-кво, считают аналитики. Об этом говорится в новом материале на Al-Jazeera.

Согласно отчету организации Terrestrial Jerusalem (TJ), эти заявления знаменуют «радикальное изменение статус-кво» и имеют «далеко идущие и потенциально взрывоопасные последствия».

Согласно статус-кво, утвержденному в 1967 году, только мусульмане могут молиться в Аль-Харам аш-Шариф, также известном как комплекс мечети Аль-Акса, занимающий 14 гектаров (35 акров).

Немусульмане могут посещать это место, но не могут там молиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил этот статус-кво в официальном заявлении в 2015 году.

Однако пункт, включенный в недавние соглашения между Израилем и арабскими странами Персидского залива, указывает на то, что положение может измениться.

В совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ, опубликованном 3 августа президентом США Дональдом Трампом сказано: «Согласно «Видению мира», все мусульмане, пришедшие с миром, могут посещать мечеть Аль-Акса и молиться в ней, а другие святые места Иерусалима должны оставаться открытыми для мирных верующих всех конфессий».

Но Израиль, как и это заявление, определяет Аль-Аксу как здание одной мечети, поясняется в отчете TJ.

«По мнению Израиля [и, очевидно, США], все на горе, что не является зданием мечети, определяется как «одно из других святых мест Иерусалима» и открыто для молитвы всех, включая евреев», - говорится в отчете.

«Этот выбор терминологии не является ни случайным, ни ошибочным, и его нельзя рассматривать иначе, как намеренную, хотя и скрытую попытку широко открыть дверь для еврейской молитвы на Храмовой горе, тем самым радикально изменив статус-кво».

То же заявление повторилось в соглашении с Бахрейном, объявленном в пятницу.

Халед Забарка, палестинский юрист, специализирующийся на делах Аль-Аксы и Иерусалима, сказал Al Jazeera, что в заявлении «очень четко говорится, что мечеть не находится под суверенитетом мусульман».

«Когда ОАЭ приняли такое положение, они согласились и дали зеленый свет суверенитету Израиля над мечетью Аль-Акса», - сказал Забарка.

«Это явное и серьезное нарушение международного и правового статус-кво мечети Аль-Акса [установленного] после оккупации Иерусалима в 1967 году, в котором говорится, что все что внутри стен находится под контролем Иордании».

Палестинцы давно обеспокоены возможными попытками разделить священную мечеть, как это было в случае с мечетью Ибрагима в Хевроне.

В докладе TJ упоминается возросшее влияние Храмового движения, возглавляемого «крайне националистическими религиозными еврейскими правыми», которые стремятся изменить статус-кво.

Некоторые из них призывают к еврейской молитве в святом комплексе, в то время как другие стремятся построить «Третий Храм» на руинах Купола Скалы, который, согласно мессианской вере, возвестит приход Мессии.

Израильская неправительственная организация Ir Amim за эти годы опубликовала многочисленные отчеты, предупреждающие о некогда маргинальной группе, которая сегодня является частью политического и религиозного мейнстрима и извлекает выгоду из тесных связей с израильскими властями.

Эти активисты считают, что разрешение еврейской молитвы на территории комплекса и разделение святого места между мусульманами и евреями станет шагом к утверждению еврейского суверенитета и, в конечном итоге, к достижению их конечной цели - строительства храма.

В последние годы все большее количество посетителей-евреев пытаются молиться на этом месте в нарушение статус-кво.

Даниэль Зайдеманн, израильский эксперт, специализирующийся на геополитике Иерусалима, сказал Al Jazeera, что он «глубоко обеспокоен происходящим».

«То, что мы наблюдаем в Иерусалиме, - это усиление религиозных группировок, которые делают религию оружием. Мы находимся на траектории, которая приведет нас к пожару».

«Мы знаем, что эти пункты разработаны вместе, каждое слово в совместной команде США и Израиля. Переход от термина «Харам аш-Шариф» к термину «мечеть Аль-Акса» не случаен», - сказал Зайдеманн.

Более вопиющее заявление было включено в план Трампа для Ближнего Востока, обнародованный в конце января вместе с Нетаньяху в Белом доме.

Джаред Кушнер, зять и старший советник Трампа, был главным автором соглашения, а Рон Дермер, посол Израиля в США, был связан с формулировкой сделки.

План предусматривал, что «статус-кво на Храмовой горе / Харам аш-Шариф должен быть сохранен», но в следующем предложении также говорилось: «Людям всех вероисповеданий должно быть разрешено молиться на Храмовой горе / Харам аль-Шариф».

Пункт был встречен неоднозначно, что побудило посла США в Израиле Дэвида Фридмана повторить его на брифинге для прессы 28 января. «В плане нет ничего, что могло бы навязать какое-либо изменение статус-кво, которое не подлежало бы соглашению всех сторон», сказал он.

Высокопоставленный американский чиновник, знакомый с обеими сторонами и проблемами, сказал, что у него «нет сомнений в том, что формулировка заявления Израиля и ОАЭ была сделана израильской стороной преднамеренно, без четкого понимания со стороны Эмиратов. и при соучастии невежественной американской команды».

"Быстрое возвращение Фридманом того, что было в плане Трампа, свидетельствует об этом: Дермер, вероятно, вставил это,а Кушнер не имел ни малейшего понятия", - сказал чиновник на условиях анонимности.

«Тот факт, что это сделал Фридман, а не Белый дом, также означает, что формулировка плана Трампа по-прежнему является официальной и определяет, дойдет ли до толчка ... Даже если болваны Кушнер-Фридман понимают последствия, очевидно, что им все равно».

Эдди Васкес, старший советник и представитель Госдепартамента США, сослался на фактологический бюллетень, опубликованный после обнародования "сделки века", в котором говорится, что статус-кво будет сохранен.

«Все мусульмане могут мирно посещать мечеть Аль-Акса», - говорится в одном из пунктов. Но не было никаких разъяснений относительно того, почему термин «мечеть Аль-Акса» использовался вместо «Харам аш-Шариф» в соглашениях с ОАЭ и Бахрейном.

Соглашения о нормализации обстановки были подписаны израильскими властями, которые недавно установили громкоговорители на восточной и западной стороне комплекса Аль-Акса на прошлой неделе без разрешения Вакфа.

Напомним, что священным комплексом управляет исламский вакф, расположенный в Иордании. Согласно статус-кво, Израиль несет ответственность только за безопасность за воротами.

«Полиция Израиля сказала, что это из соображений безопасности, но мы не видим как это помогает безопасности», - сказал Омар Кисвани, директор комплекса Аль-Акса.

«Мы рассматриваем это действие как попытку установить контроль над мечетью Аль-Акса и подорвать роль вакфа в мечети», - сказал Кисвани.

Забарка сказал, что Иордания, как хранитель объекта, «не имеет полномочий договариваться с оккупационными [властями]».

«Я считаю, что Иордании необходимо внести изменения и найти новых союзников, например, с Турцией. Она должна использовать финансовые и дипломатические отношения с Израилем в качестве карты для оказания давления, но, похоже, она слишком слаба, чтобы стоять рядом с американцами», - сказал Забарка.

В своем отчете TJ отметила, что в соглашении вообще не упоминается вакф и его автономная роль.

«Мусульманские притязания на Харам аш-Шариф / Аль-Аксу превращаются из прав собственности в «желанных гостей» с правом посещать и молиться в Аль-Аксе», - говорится в сообщении.

Забарка сказал, что это положение является «новаторским для израильско-американского нарратива», и полагает, что «ОАЭ согласились стать его острием».

Он отметил, что в 2014 году ОАЭ были причастны к передаче более 30 зданий незаконным израильским поселенцам в Сильване в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Это показывает нам четкую роль, которую Эмираты играют в изменении статус-кво на другой, который признает суверенитет Израиля над Аль-Аксой», - сказал Забарка.

Зайдеманн добавил, что, когда эмиратцы и бахрейнцы примут участие в церемонии во вторник, устроенной Трампом в Белом доме для подписания «исторической декларации мира» с Израилем, они должны потребовать разъяснений.

«Все, что вам нужно, это чтобы Кушнер и Нетаньяху сказали: «Я продолжаю верить в то, что сказал в 2015 году». Их просили сделать это в течение последних двух недель, но они этого не сделали. Это не просто так», - сказал Зайдеманн.

«Это мина замедленного действия, которую администрация Трампа и Нетаньяху оставляют для следующей администрации и следующего правительства Израиля. Они возятся с Харам аш-Шариф / Аль-Акса / Храмовой горой. Она станет фитилем», - сказал Зайдеманн.