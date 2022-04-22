Амине Герихановой поможет ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подключилось к правовой поддержке чеченской беженки Амины Герихановой, которую власти Румынии планируют выдать по запросу России. Сама Гериханова длительное время жила в Украине и выехала из страны после начала военной агрессии. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

"Представители управления ООН подключились к нашей истории. Так как мы пока не нашли постоянного адвоката, они оказывают правовую поддержку. Я общался с предоставленным юристом, выписал на его имя доверенность, чтобы тот мог беспрепятственно посещать Амину в камере и оказывать юридическую помощь. Он будет помогать с апелляцией и предоставлением статуса беженца", - рассказал двоюродный дедушка (дядя отца) ребенка беженки Амруди Бахарчиев.

Сейчас представители УВКБ ищут квалифицированного адвоката для защиты Герихановой, так как в данной ситуации "требуется специальный адвокат, который может работать по террористическим делам". Деньги на оплату услуг юриста ранее были собраны при участии чеченской диаспоры в Евросоюзе.

По словам собеседника, представитель румынских властей на днях провел интервью с Аминой Герихановой - она рассказала там о причинах подачи документов на получение статуса беженца.

18 апреля чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" (Швеция) заявляла, что офис президента Украины "дал обещание принять Амину Гериханову с сыном обратно в страну и никогда не ставить ее под угрозу депортации или экстрадиции".

Надеемся, что участие ООН и офиса украинского президента приведут к скорейшему разрешению этой ситуации, ибо выдача Кремлю беженцев в такое время – за гранью добра и зла.