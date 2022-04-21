В Мали впервые погиб российский "военный советник"

Гражданин России, действовавший вместе с малийскими солдатами, был убит в результате взрыва придорожной бомбы в штате Сахель. Это первая подтвержденная смертью тех, кого в Мали официально называют российскими военными инструкторами.

Согласно армейскому документу, с которым ознакомилось AFP, во вторник подразделение малийской армии в сопровождении «российского советника» подорвало самодельное взрывное устройство недалеко от города Хомбори.

Российский «советник» скончался после того, как его доставили по воздуху в центральный малийский город Севаре, говорится в служебной записке малийской армии.

Сотрудник больницы в Севаре, попросивший не называть его имени, подтвердил смерть и сказал, что россиянину было около 30 лет. Чиновник в центральной части Мали, который также попросил об анонимности, сказал, что он «узнал о смерти агента ЧВК Вагнера».

Напомним, что Мали изо всех сил пытается остановить группировки, связанные с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ*, которые за последнее десятилетие набрали силу и усилили атаки, распространяясь на юг и в приграничные страны в засушливом регионе Сахеля в Западной Африке.

Соединенные Штаты, Франция и другие страны заявили, что российские т.н. «советники» в Мали являются наемниками российской ЧВК Вагнер. Правительство Мали, в котором доминирует армия, захватившее власть в результате переворота в 2020 году, старательно пытается опровергнуть эту информацию.

Между тем в среду Организация Объединенных Наций заявила, что она «крайне обеспокоена» тем, что Мали не разрешила независимым следователям посетить город, где, по сообщениям, местные войска и российские наемники убили сотни мирных жителей.

Согласно отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, по меньшей мере 300 человек были казнены без суда и следствия во время рейда 27-31 марта на Муру, город с населением около 10 000 человек, в который, как утверждается, проникли вооруженные боевики.

Эта бойня вызвала международный резонанс и побудила ООН начать расследование.

«Мы крайне обеспокоены тем, что малийские власти до сих пор не предоставили доступ следователям ООН по правам человека», — заявил официальный представитель ООН Сейф Маганго.

«Время имеет решающее значение для обеспечения ответственности и быстрого и эффективного правосудия для жертв», — добавил он.

Маганго сказал, что неподтвержденные источники предполагают, что число погибших в результате рейда на Муру может достигать 500 человек, в основном мирных жителей.

Сообщается также, что солдаты изнасиловали, ограбили и произвольно задержали ряд жителей Муры, говорится в заявлении ООН.

И Мали, и Россия ранее заявляли, что россияне, действующие в стране, являются не наемниками, а инструкторами, якобы помогающими местным войскам с оборудованием, закупленным в России.

* - запрещены в РФ