Афганцы возмущены авиаударами со стороны Пакистана

Власти Афганистана осудили Пакистан в субботу после того, как десятки мирных жителей были убиты в результате ударов с пакистанской стороны по приграничному району.

«Исламский Эмират Афганистан самым решительным образом осуждает бомбардировку и нападение, имевшие место с пакистанской стороны на территории Афганистана», — заявил журналистам в аудиообращении официальный представитель правительства Забихулла Муджахид.

«Это жестокость, и она прокладывает путь к вражде между Афганистаном и Пакистаном… Мы используем все возможности, чтобы предотвратить повторение (таких нападений) и призываем уважать наш суверенитет», — сказал он.

«Пакистанская сторона должна знать, что если начнется война, это не будет в интересах ни одной из сторон. Это вызовет нестабильность в регионе».

Позже в субботу сотни мирных жителей Хоста вышли на улицы, скандируя антипакистанские лозунги (на фото).

По словам официальных лиц, число погибших в результате налетов пакистанской военной авиации на цели в восточных афганских провинциях Хост и Кунар в субботу возросло до 47 человек.

«41 мирный житель, в основном женщины и дети, был убит и еще 22 получили ранения в результате авиаударов пакистанских войск вблизи линии Дюранда в провинции Хост», — заявил в воскресенье AFP Шабир Ахмад Османи, заведующий по информации и культуре в провинции Хост.

Два других чиновника подтвердили число погибших в Хосте, а афганский чиновник заявил в субботу, что шесть человек были убиты в провинции Кунар.

Крупнейший новостной канал Афганистана TOLO News показал изображения детских тел, которые, по его словам, были убиты в результате авиаудара.

Пакистанские военные не прокомментировали нападения, но в воскресенье министерство иностранных дел в Исламабаде призвало правительство талибов* в Кабуле принять «жесткие меры» против вооруженных боевиков, совершающих нападения на Пакистан с афганской территории.

«Террористы безнаказанно используют афганскую землю для осуществления деятельности на территории Пакистана», — говорится в необычно резком заявлении.

Напряженность на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла с тех пор, как в прошлом году к власти пришли талибы, а Исламабад утверждает, что вооруженные группы проводят регулярные нападения с афганской территории.

Иронично, что после прихода к власти талибов именно Исламабад был лидером в кампании за налаживание отношений их правительства со всем миром. Более того, в популярной антиталибской версии событий, которая распространяется и оппозицией и разными аналитиками, талибы считаются едва ли не марионетками (или как минимум прокси-силами) Пакистана.

Однако неясно, будет ли новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф так же поддерживать афганских талибов, как его предшественник Имран Хан, звезда крикета, ставший консервативным исламистским лидером, который был отстранен от власти в прошлые выходные в результате политически бурного кризиса.

Сами талибы отрицают причастность к укрывательству пакистанских боевиков, но также возмущены забором, который Исламабад возводит вдоль общей границы двух стран протяженностью 2700 км.

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